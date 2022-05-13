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Лекарственный резерв для онкоцентра создадут в Абхазии
Лекарственный резерв для онкоцентра создадут в Абхазии
В пятницу, 13 мая, состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с главврачом национального онкологического центра Абхазии Нартом Гамгия. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T22:32+0300
2022-05-13T22:32+0300
2022-05-13T22:32+0300
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. На базе РУП "Абхазфармация" будет создан резерв лекарственных препаратов для онкоцентра и начата работа по поиску средств для покупки недостающих медикаментов. Решение было озвучено на встрече главы Минздрава и руководства медучреждения.Рост числа заболевших связан, по словам медиков, с улучшением качества работы по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Кроме того, подчеркивается, что все больше онкологических больных в Абхазии предпочитают получать лечение не за границей, а в республике. Отмечается, что лечение в республиканском центре для онкобольных граждан Абхазии бесплатно. Препараты поставляются за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, в котором действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных.
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национальный онкологический центр абхазии, абхазия, сухум, здравоохранение, медицина
Лекарственный резерв для онкоцентра создадут в Абхазии
В пятницу, 13 мая, состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с главврачом национального онкологического центра Абхазии Нартом Гамгия.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. На базе РУП "Абхазфармация" будет создан резерв лекарственных препаратов для онкоцентра и начата работа по поиску средств для покупки недостающих медикаментов. Решение было озвучено на встрече главы Минздрава и руководства медучреждения.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, в стране увеличилось количество онкобольных, что привело к росту расхода дорогостоящих медикаментов.
Рост числа заболевших связан, по словам медиков, с улучшением качества работы по выявлению заболеваний на ранних стадиях.
Кроме того, подчеркивается, что все больше онкологических больных в Абхазии предпочитают получать лечение не за границей, а в республике.
Отмечается, что лечение в республиканском центре для онкобольных граждан Абхазии бесплатно. Препараты поставляются за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, в котором действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных.