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Лекарственный резерв для онкоцентра создадут в Абхазии

Лекарственный резерв для онкоцентра создадут в Абхазии

В пятницу, 13 мая, состоялась встреча министра здравоохранения Эдуарда Бутба с главврачом национального онкологического центра Абхазии Нартом Гамгия. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

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2022-05-13T22:32+0300

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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. На базе РУП "Абхазфармация" будет создан резерв лекарственных препаратов для онкоцентра и начата работа по поиску средств для покупки недостающих медикаментов. Решение было озвучено на встрече главы Минздрава и руководства медучреждения.Рост числа заболевших связан, по словам медиков, с улучшением качества работы по выявлению заболеваний на ранних стадиях. Кроме того, подчеркивается, что все больше онкологических больных в Абхазии предпочитают получать лечение не за границей, а в республике. Отмечается, что лечение в республиканском центре для онкобольных граждан Абхазии бесплатно. Препараты поставляются за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, в котором действует программа по обеспечению препаратами химиотерапии онкобольных.

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национальный онкологический центр абхазии, абхазия, сухум, здравоохранение, медицина