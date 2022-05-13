https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/nazvana-data-referenduma-ob-obedinenii-yuzhnoy-osetii-s-rossiey-1039095247.html
Названа дата референдума об объединении Южной Осетии с Россией
Названа дата референдума об объединении Южной Осетии с Россией
Вопрос, на который жителям республики предстоит дать ответ, звучит следующим образом: ""Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?". 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T20:30+0300
2022-05-13T20:30+0300
2022-05-13T20:30+0300
южная осетия
референдум
новости
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Референдум по вопросу вхождения республики Южная Осетия в состав России состоится 17 июня, сообщает официальный сайт югоосетинского президента.Ранее Бибилов заявлял, что республика уже не рез предпринимала подобные шаги в разные исторические периоды, и воссоединение с Россией - это желание народа. Также он заявлял о необходимости объединения Южной и Северной Осетий в рамках российских границ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220509/aslan-bzhaniya-pozdravil-alana-gagloeva-s-izbraniem-na-post-prezidenta-yuzhnoy-osetii-1039033529.html
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Sputnik Абхазия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, референдум, новости
Названа дата референдума об объединении Южной Осетии с Россией
Вопрос, на который жителям республики предстоит дать ответ, звучит следующим образом: ""Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?".
СУХУМ, 13 мая - Sputnik.
Референдум по вопросу вхождения республики Южная Осетия в состав России состоится 17 июня, сообщает
официальный сайт югоосетинского президента.
Дата проведения голосования была назначена президентом страны Анатолием Бибиловым, подписавшим соответствующий указ, "руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией".
Ранее Бибилов заявлял, что республика уже не рез предпринимала подобные шаги в разные исторические периоды, и воссоединение с Россией - это желание народа. Также он заявлял о необходимости объединения Южной и Северной Осетий в рамках российских границ.