https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-14-i-15-maya-1039092338.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 мая

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T17:20+0300

2022-05-13T17:20+0300

2022-05-13T17:20+0300

в абхазии

погода в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0b/0a/1031260304_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6bbd14eadf84091972d0b473867f6b86.jpg

СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости