https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-14-i-15-maya-1039092338.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T17:20+0300
2022-05-13T17:20+0300
2022-05-13T17:20+0300
в абхазии
погода в абхазии
новости
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 14 и 15 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет определять юго-восточный отрог антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. В выходные дни, 14 и 15 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-90%.