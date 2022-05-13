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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/rossiyskie-voyska-porazili-17-punktov-upravleniya-vsu-1039095996.html
Российские войска поразили 17 пунктов управления ВСУ
Российские войска поразили 17 пунктов управления ВСУ
Военная спецоперация на Украине длится более двух месяцев, в ее рамках российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T21:15+0300
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СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Российские ракетные и артиллерийские войска поразили 17 пунктов управления на Украине, сообщает Минобороны России.Ведомство добавило, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады, поразили 32 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов в Харьковской области. В результате ударов были уничтожены более 300 националистов и 37 единиц техники.Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три командных пункта вооруженных сил Украины и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.В Минобороны также заявили, что средства ПВО России сбили в воздухе три украинских беспилотника в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики.Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/rossiyskaya-armiya-unichtozhila-neftepererabatyvayuschiy-zavod-v-poltavskoy-oblasti-1039084163.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости

Российские войска поразили 17 пунктов управления ВСУ

21:15 13.05.2022
© Sputnik / РИА  / Перейти в фотобанкРоссийские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / РИА
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Военная спецоперация на Украине длится более двух месяцев, в ее рамках российские войска выполняют задачи по денацификации и демилитаризации страны.
СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Российские ракетные и артиллерийские войска поразили 17 пунктов управления на Украине, сообщает Минобороны России.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 17 пунктов управления, а также 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что российские высокоточные ракеты воздушного базирования уничтожили штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады, поразили 32 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов в Харьковской области. В результате ударов были уничтожены более 300 националистов и 37 единиц техники.
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация поразила три командных пункта вооруженных сил Украины и 52 района сосредоточения живой силы и военной техники.
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российская армия уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Полтавской области
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В Минобороны также заявили, что средства ПВО России сбили в воздухе три украинских беспилотника в Харьковской области и на территории Донецкой Народной Республики.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту жителей Донбасса от действий киевского режима.
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