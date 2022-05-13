https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/shkolnyy-uchebnyy-god-v-abkhazii-zavershitsya-pozzhe-obychnogo-1039095106.html
Школьный учебный год в Абхазии завершится позже обычного
Школьный учебный год в Абхазии завершится позже обычного
Учеба в школе в 2021 году началась 1 сентября, несколько раз каникулы продлевались из-за сложной эпидемиологической ситуации. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T21:32+0300
2022-05-13T21:32+0300
2022-05-13T21:32+0300
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СУХУМ, 13 мая- Sputnik. Последний звонок для всех школьников Абхазии, кроме первоклассников, прозвенит 3 июня. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил.Для первоклассников последним учебным днем станет 27 мая.Выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов пройдут с 6 по 24 июня. Школьники будут сдавать по пять экзаменов - родной язык, литературу, алгебру, историю Абхазии и предмет по выбору.По словам Таркил, столичные школы в 2022 году оканчивают 567 человек, семь из них претендуют на золотую и серебряную медали. После выдачи аттестатов в Сухуме пройдёт городской бал, точная дата его проведения пока не известна. Тем не менее, Таркил подчеркнула, что все организационные и торжественные мероприятия будут проходить с учётом соблюдения санитарных норм.По последним данным, в 155 школах Абхазии обучаются 28 тысяч школьников, более двух тысяч из них первоклассники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/kuteliya-roditelyam-v-abkhazii-bolshe-ne-pridetsya-samim-priobretat-rossiyskie-uchebniki--1038734762.html
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школы, новости
Школьный учебный год в Абхазии завершится позже обычного
Учеба в школе в 2021 году началась 1 сентября, несколько раз каникулы продлевались из-за сложной эпидемиологической ситуации.
СУХУМ, 13 мая- Sputnik.
Последний звонок для всех школьников Абхазии, кроме первоклассников, прозвенит 3 июня. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik
начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил.
Для первоклассников последним учебным днем станет 27 мая.
По словам Таркил, учебный процесс был продлён на одну неделю, так как зимой школьники долго время находились на карантине.
Выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов пройдут с 6 по 24 июня. Школьники будут сдавать по пять экзаменов - родной язык, литературу, алгебру, историю Абхазии и предмет по выбору.
По словам Таркил, столичные школы в 2022 году оканчивают 567 человек, семь из них претендуют на золотую и серебряную медали.
После выдачи аттестатов в Сухуме пройдёт городской бал, точная дата его проведения пока не известна. Тем не менее, Таркил подчеркнула, что все организационные и торжественные мероприятия будут проходить с учётом соблюдения санитарных норм.
По последним данным, в 155 школах Абхазии обучаются 28 тысяч школьников, более двух тысяч из них первоклассники.