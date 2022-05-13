https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/shkolnyy-uchebnyy-god-v-abkhazii-zavershitsya-pozzhe-obychnogo-1039095106.html

Школьный учебный год в Абхазии завершится позже обычного

Школьный учебный год в Абхазии завершится позже обычного

Учеба в школе в 2021 году началась 1 сентября, несколько раз каникулы продлевались из-за сложной эпидемиологической ситуации. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T21:32+0300

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2022-05-13T21:32+0300

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СУХУМ, 13 мая- Sputnik. Последний звонок для всех школьников Абхазии, кроме первоклассников, прозвенит 3 июня. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik начальник Управления образования администрации Сухума Астанда Таркил.Для первоклассников последним учебным днем станет 27 мая.Выпускные экзамены для учащихся 9 и 11 классов пройдут с 6 по 24 июня. Школьники будут сдавать по пять экзаменов - родной язык, литературу, алгебру, историю Абхазии и предмет по выбору.По словам Таркил, столичные школы в 2022 году оканчивают 567 человек, семь из них претендуют на золотую и серебряную медали. После выдачи аттестатов в Сухуме пройдёт городской бал, точная дата его проведения пока не известна. Тем не менее, Таркил подчеркнула, что все организационные и торжественные мероприятия будут проходить с учётом соблюдения санитарных норм.По последним данным, в 155 школах Абхазии обучаются 28 тысяч школьников, более двух тысяч из них первоклассники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/kuteliya-roditelyam-v-abkhazii-bolshe-ne-pridetsya-samim-priobretat-rossiyskie-uchebniki--1038734762.html

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