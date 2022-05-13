Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
15:51 13.05.2022 (обновлено: 16:22 13.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Музей Боевой славы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первому президенту и национальному лидеру Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Ученики средних сухумских школ №14 и №15 приняли участие в брейн-ринге, посвященном памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сообщает корреспондент Sputnik.
Викторина прошла в преддверии дня рождения Ардзинба в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. По словам директора музея, Героя Абхазии Мзии Бейя, главная цель мероприятия – "сохранение и передача исторической памяти подрастающим поколениям".
© Foto / Музей Боевой СлавыСухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
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© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
© Foto / Музей Боевой СлавыСухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
2/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
© Foto / Музей Боевой СлавыСухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
3/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
© Foto / Музей Боевой СлавыСухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
4/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
© Foto / Музей Боевой СлавыСухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
5/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
1/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
2/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
3/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
4/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
5/5
© Foto / Музей Боевой Славы
Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба
"На открытии мероприятия, перед началом брейн-ринга, дети очень красиво, очень значимо говорили о жизни и деятельности первого президента. Для нас это очень важно, ведь наша молодежь – наше будущее, мы должны передать им эстафету памяти, чтобы быть уверенными, что наша историческая память будет сохранена и передана дальше", –рассказала Бейя.
В интеллектуальной игре участвовали учащиеся двух сухумских школ. Все вопросы викторины касались биографии и деятельности первого президента.
По итогам обе команды получили в награду медали, кубки, грамоты и экземпляры книги Владислава Ардзинба "Моя жизнь: Воспоминания".
Доктор исторических наук Владислав Ардзинба до прихода в политику уже был известен как крупный ученый-востоковед. Он изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор.
В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году он возглавил национально-освободительную борьбу. Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с его именем.
За заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
Он дважды избирался президентом Абхазии – 26 ноября 1994 года и 3 октября 1999-го. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.