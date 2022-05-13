https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/sukhumskie-shkolniki-prinyali-uchastie-v-viktorine-imeni-vladislava-ardzinba-1039088264.html

Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба

Сухумские школьники приняли участие в викторине имени Владислава Ардзинба

Первому президенту и национальному лидеру Абхазии Владиславу Ардзинба 14 мая исполнилось бы 77 лет. 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T15:51+0300

2022-05-13T15:51+0300

2022-05-13T16:22+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Ученики средних сухумских школ №14 и №15 приняли участие в брейн-ринге, посвященном памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, сообщает корреспондент Sputnik.Викторина прошла в преддверии дня рождения Ардзинба в Государственном музее Боевой Славы в Сухуме. По словам директора музея, Героя Абхазии Мзии Бейя, главная цель мероприятия – "сохранение и передача исторической памяти подрастающим поколениям". В интеллектуальной игре участвовали учащиеся двух сухумских школ. Все вопросы викторины касались биографии и деятельности первого президента. По итогам обе команды получили в награду медали, кубки, грамоты и экземпляры книги Владислава Ардзинба "Моя жизнь: Воспоминания". Доктор исторических наук Владислав Ардзинба до прихода в политику уже был известен как крупный ученый-востоковед. Он изучал историю древних народов Малой Азии, в частности, хаттов и хеттов, его труды по хеттологии цитируются до сих пор. В 1990 году Ардзинба был избран председателем Верховного Совета Абхазии. С началом Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году он возглавил национально-освободительную борьбу. Победа в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и становление независимого абхазского государства неразрывно связаны с его именем. За заслуги перед Отечеством Ардзинба был награжден высшей государственной наградой – орденом "Ахьдз-Апша" I степени. Он дважды избирался президентом Абхазии – 26 ноября 1994 года и 3 октября 1999-го. Не стало Владислава Ардзинба 4 марта 2010 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220304/pervyy-lider-svobodnoy-abkhazii-pamyati-vladislava-ardzinba-1037929797.html

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