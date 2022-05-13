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Все на месте: изменятся ли цены на общественный транспорт в Сухуме
Все на месте: изменятся ли цены на общественный транспорт в Сухуме
Цены на проезд в троллейбусе и автобусе в Абхазии в последний раз менялись в 2014 году, на проезд в маршрутном такси в 2018 году. 13.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-13T18:15+0300
2022-05-13T18:15+0300
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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Распоряжения о поднятии цен на проезд в сухумском общественном транспорте нет, сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия директор Сухумского атотранспортного предприятия Леонид Шулумба.Слухи об увеличении стоимости проезда распространились около недели назад. По словам Шулумба, официально цены пока что не подняты, но в перспективе это возможно, идут переговоры с Министерством экономики.В Министерстве экономики Sputnik сообщили, что письмо от АТП с просьбой о рассмотрении вопроса поднятия цен к ним поступило. Минэк, в свою очередь, должен "подкрепить цифры расчетами" и подготовить предложение. Однако распоряжение о поднятии цен может исходить только от Кабинета министров, а, по сообщению пресс-службы Кабмина, такого распоряжения пока что нет.В репортаже Абхазского телевидения водители маршруток утверждают, что пока что обслуживают пассажиров по старым тарифам, но о повышении цен думают давно, так как в цене выросло обслуживание транспорта, запчасти и стоимость бензина. Некоторые пассажиры утверждают, что уже несколько раз ездили на общественном транспорте по новым возросшим ценам."Да, действительно некоторые водители самостоятельно подняли цены. У водителей есть недовольства, все подорожало, обслуживать машины сложно. Обсуждение этого вопроса идет не без причины", - отметил Леонид Шулумба в интервью Sputnik.В последний раз цены на проезд в общественном транспорте Сухума менялись в мае 2018 года. Проезд в маршрутке поднялся с 15 до 20 рублей. Официально стоимость проезда на автобусе и троллейбусе менялась в 2014 году, с 5 до 10 рублей и с 2 до 5 рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220201/avtobusy-s-izobrazheniem-bezdomnykh-sobak-iz-abkhazii-pustili-po-piteru--1037371693.html
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общественный транспорт, новости, сухум
Все на месте: изменятся ли цены на общественный транспорт в Сухуме
18:15 13.05.2022 (обновлено: 18:55 13.05.2022)
Цены на проезд в троллейбусе и автобусе в Абхазии в последний раз менялись в 2014 году, на проезд в маршрутном такси в 2018 году.
СУХУМ, 13 мая – Sputnik.
Распоряжения о поднятии цен на проезд в сухумском общественном транспорте нет, сообщил в интервью радио Sputnik
Абхазия директор Сухумского атотранспортного предприятия Леонид Шулумба.
Слухи об увеличении стоимости проезда распространились около недели назад. По словам Шулумба, официально цены пока что не подняты, но в перспективе это возможно, идут переговоры с Министерством экономики.
Предположительно, проезд на троллейбусе будет стоить 10 рублей, на автобусе – 20 рублей и на маршрутном такси – 30 рублей.
В Министерстве экономики Sputnik сообщили, что письмо от АТП с просьбой о рассмотрении вопроса поднятия цен к ним поступило. Минэк, в свою очередь, должен "подкрепить цифры расчетами" и подготовить предложение.
Однако распоряжение о поднятии цен может исходить только от Кабинета министров, а, по сообщению пресс-службы Кабмина, такого распоряжения пока что нет.
В репортаже Абхазского телевидения водители маршруток утверждают, что пока что обслуживают пассажиров по старым тарифам, но о повышении цен думают давно, так как в цене выросло обслуживание транспорта, запчасти и стоимость бензина. Некоторые пассажиры утверждают, что уже несколько раз ездили на общественном транспорте по новым возросшим ценам.
"Да, действительно некоторые водители самостоятельно подняли цены. У водителей есть недовольства, все подорожало, обслуживать машины сложно. Обсуждение этого вопроса идет не без причины", - отметил Леонид Шулумба в интервью Sputnik.
В последний раз цены на проезд в общественном транспорте Сухума менялись в мае 2018 года. Проезд в маршрутке поднялся с 15 до 20 рублей. Официально стоимость проезда на автобусе и троллейбусе менялась в 2014 году, с 5 до 10 рублей и с 2 до 5 рублей.