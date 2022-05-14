https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/inauguratsiya-izbrannogo-prezidenta-yuzhnoy-osetii-proydet-24-maya-1039099649.html

Инаугурация избранного президента Южной Осетии пройдет 24 мая

Инаугурация избранного президента Южной Осетии пройдет 24 мая

Голосование во втором туре президентских выборов в Южной Осетии прошло в прошлое воскресенье, 8 мая. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T10:30+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Инаугурация избранного президента Южной Осетии Алана Гаглоева пройдет 24 мая, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ЦИК республики.По итогам подсчета 100% бюллетеней Гаглоев победил на выборах президента Южной Осетии, набрав 56,09% голосов (16 143 человек), действующий президент республики Анатолий Бибилов набрал 40,90% (11 767 человек).Общая явка во втором туре выборов составила 73,93%.Когда стали известны предварительные итоги голосования, Бибилов признал поражение и поздравил Гаглоева с победой.Избирательные участки были открыты в столице и районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. В самой республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/nazvana-data-referenduma-ob-obedinenii-yuzhnoy-osetii-s-rossiey-1039095247.html

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