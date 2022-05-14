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Началось голосование на повторных выборах депутата в Гудаутском округе
Началось голосование на повторных выборах депутата в Гудаутском округе
Голосование на повторных выборах депутата Народного собрания завершится в 20:00. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T08:05+0300
2022-05-14T08:05+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на повторных выборах депутата Народного собрания по Гудаутскому избирательному округу №18 началось 14 мая. В 8:00 открылось два участка для голосования в городе.В выборах участвуют два кандидата - Беслан Таркил и Леонид Лакербая.Они же баллотировались на выборах 12 марта. Но из-за того, что ни один кандидат не набрал абсолютного большинства, необходимых для победы, в округе назначили перевыборы.На втором участке также наблюдается активность. Здесь по списку голосуют 1528 человек, из них 58 на дому. По словам председателя участка Роланда Гарцкия, участок открылсџ вовремя, нарушений пока не зафиксировано.Голосование на повторных выборах завершится в 20:00 14 мая.Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии пройдет 14-15 мая, направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК - не позднее двух дней после выборов.Регистрация избранного депутата Парламента и публикация сообщения об итогах выборов и списков избранных депутатов должны произойти не позднее, чем через семь дней после выборов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html
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Началось голосование на повторных выборах депутата в Гудаутском округе
08:05 14.05.2022 (обновлено: 08:50 14.05.2022)
Голосование на повторных выборах депутата Народного собрания завершится в 20:00.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Голосование на повторных выборах депутата Народного собрания по Гудаутскому избирательному округу №18 началось 14 мая. В 8:00 открылось два участка для голосования в городе.
В выборах участвуют два кандидата - Беслан Таркил и Леонид Лакербая.
Они же баллотировались на выборах 12 марта. Но из-за того, что ни один кандидат не набрал абсолютного большинства, необходимых для победы, в округе назначили перевыборы.
По словам председателя Участковой комиссии №1 по 18 округу Аиды Лакоба, люди с раннего утра активно приходят голосовать. Всего по участку зарегистрировано 2133 избирателя. Голосовать на дому будут 65 человек.
На втором участке также наблюдается активность. Здесь по списку голосуют 1528 человек, из них 58 на дому. По словам председателя участка Роланда Гарцкия, участок открылсџ вовремя, нарушений пока не зафиксировано.
Голосование на повторных выборах завершится в 20:00 14 мая.
Направление протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования в окружные избирательные комиссии пройдет 14-15 мая, направление протоколов окружных избирательных комиссии в ЦИК - не позднее двух дней после выборов.
Регистрация избранного депутата Парламента и публикация сообщения об итогах выборов и списков избранных депутатов должны произойти не позднее, чем через семь дней после выборов.