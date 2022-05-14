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Повторные выборы депутата Парламента в Гудауте состоялись по явке
Повторные выборы депутата Парламента в Гудауте состоялись по явке
Голосование проходит 14 мая на двух избирательных участках, выполнить гражданский долг можно до 20:00. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T14:42+0300
2022-05-14T14:42+0300
2022-05-14T15:25+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Повторные выборы депутата в Гудаутском городском округе №18 состоялись по явке, сообщает Центральная избирательная комиссия. По данным ЦИК на 14:00, явка составила 35,26% при 25-процентном пороге для парламентских выборов в Абхазии. В голосовании могут принять участие чуть менее четырех тысяч человек. По первому участку зарегистрировано 2133 избирателя, по второму - 1528.В выборах участвуют два кандидата - Беслан Таркил и Леонид Лакербая. Они же баллотировались на выборах 12 марта. Но из-за того, что ни один кандидат не набрал абсолютного большинства, необходимых для победы, в округе назначили перевыборы.Голосование на повторных выборах завершится в 20:00.
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новости, народное собрание абхазии, выборы, гудаута
Повторные выборы депутата Парламента в Гудауте состоялись по явке
14:42 14.05.2022 (обновлено: 15:25 14.05.2022)
Голосование проходит 14 мая на двух избирательных участках, выполнить гражданский долг можно до 20:00.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Повторные выборы
депутата в Гудаутском городском округе №18 состоялись по явке, сообщает Центральная избирательная комиссия.
По данным ЦИК на 14:00, явка составила 35,26% при 25-процентном пороге для парламентских выборов в Абхазии.
В голосовании могут принять участие чуть менее четырех тысяч человек. По первому участку зарегистрировано 2133 избирателя, по второму - 1528.
В выборах участвуют два кандидата - Беслан Таркил и Леонид Лакербая. Они же баллотировались на выборах 12 марта. Но из-за того, что ни один кандидат не набрал абсолютного большинства, необходимых для победы, в округе назначили перевыборы.
Голосование на повторных выборах завершится в 20:00.