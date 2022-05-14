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Путин объяснил Ниинисте, почему Финляндии не стоит стремиться в НАТО
Путин объяснил Ниинисте, почему Финляндии не стоит стремиться в НАТО
Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, 14 мая, по инициативе финляндской стороны. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте провели откровенный обмен мнениями в связи с объявленным намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, а также обсудили ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля.В ходе беседы Путин подчеркнул, что отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. Касаясь ситуации на Украине, Путин, в частности, дал оценку текущему состоянию переговорного процесса между Москвой и Киевом. По утверждению Кремля, переговоры "фактически приостановлены" украинской стороной, которая не проявляет заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о возможном отказе от многолетнего нейтралитета и вступлении в североатлантический альянс на фоне российской военной операции на Украине.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mukhin-vstuplenie-shvetsii-i-finlyandii-eto-chast-arkticheskoy-politiki-ssha-1039093227.html
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в мире, россия, финляндия, нато, украина, владимир путин

Путин объяснил Ниинисте, почему Финляндии не стоит стремиться в НАТО

16:10 14.05.2022 (обновлено: 16:26 14.05.2022)
© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Финляндии С. Ниинистё
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Финляндии С. Ниинистё - Sputnik Абхазия, 1920, 14.05.2022
© Sputnik / Александр Вильф
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Телефонный разговор лидеров состоялся в субботу, 14 мая, по инициативе финляндской стороны.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинисте провели откровенный обмен мнениями в связи с объявленным намерением Финляндии подать заявку на вступление в НАТО, а также обсудили ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля.
В ходе беседы Путин подчеркнул, что отказ Хельсинки от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует.
"Такое изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые на протяжении многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнёрского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер", - говорится в пресс-релизе по итогам переговоров.
Касаясь ситуации на Украине, Путин, в частности, дал оценку текущему состоянию переговорного процесса между Москвой и Киевом. По утверждению Кремля, переговоры "фактически приостановлены" украинской стороной, которая не проявляет заинтересованности в серьезном и конструктивном диалоге.
Мухин о вероятности ядерной войны из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО - Sputnik Абхазия, 1920, 13.05.2022
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В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о возможном отказе от многолетнего нейтралитета и вступлении в североатлантический альянс на фоне российской военной операции на Украине.
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