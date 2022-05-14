https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/v-sukhume-podveli-itogi-videofestivalya-moyarodinka-1039106062.html
В Сухуме подвели итоги видеофестиваля "Мояродинка"
В Сухуме подвели итоги видеофестиваля "Мояродинка"
В рамках конкурса молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет представили на рассмотрение жюри снятые ими короткие фильмы о своей малой родине – городе или... 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T21:26+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая.Первое место заняла работа Марии Барциц, второе место - Аэлиты Арутюнян.По словам организатора фестиваля Надежды Лысенко, жюри выбрало две отличившиеся работы."Первое - Мария Барциц, грандиозный был ролик и про историю, и про войну, и про настоящее время", - рассказала она.Она отметила, что видеофестиваль прошел отлично.На видеофестивале "Мояродинка" в 2022 году было представлено более 20 работ.Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kot-i-lysenko-rasskazali-o-festivale-moyarodinka-v-abkhazii--1038638319.html
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история, культура, великая отечественная война, новости, сухум
В Сухуме подвели итоги видеофестиваля "Мояродинка"
21:26 14.05.2022 (обновлено: 21:31 14.05.2022)
В рамках конкурса молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет представили на рассмотрение жюри снятые ими короткие фильмы о своей малой родине – городе или деревне, с рассказом об истории места и его особенностях.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая.
Первое место заняла работа Марии Барциц, второе место - Аэлиты Арутюнян.
По словам организатора фестиваля Надежды Лысенко, жюри выбрало две отличившиеся работы.
"Первое - Мария Барциц, грандиозный был ролик и про историю, и про войну, и про настоящее время", - рассказала она.
Она отметила, что видеофестиваль прошел отлично.
"Надеюсь, что в следующем году будет больше участников, которые со всей ответственностью отнесутся к этому процессу", - добавила Лысенко.
На видеофестивале "Мояродинка" в 2022 году было представлено более 20 работ.
Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).
Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.