https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/v-sukhume-podveli-itogi-videofestivalya-moyarodinka-1039106062.html

В Сухуме подвели итоги видеофестиваля "Мояродинка"

В Сухуме подвели итоги видеофестиваля "Мояродинка"

В рамках конкурса молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет представили на рассмотрение жюри снятые ими короткие фильмы о своей малой родине – городе или... 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T21:26+0300

2022-05-14T21:26+0300

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Итоги видеофестиваля "Мояродинка" подвели в Сухуме 14 мая.Первое место заняла работа Марии Барциц, второе место - Аэлиты Арутюнян.По словам организатора фестиваля Надежды Лысенко, жюри выбрало две отличившиеся работы."Первое - Мария Барциц, грандиозный был ролик и про историю, и про войну, и про настоящее время", - рассказала она.Она отметила, что видеофестиваль прошел отлично.На видеофестивале "Мояродинка" в 2022 году было представлено более 20 работ.Победитель фестиваля получит возможность поступить на бесплатное отделение любого выбранного им факультета в Московском государственном институте культуры (МГИК).Организаторами конкурса стал МГИК совместно с Национальной ассоциацией культуры, спорта и красоты, поддержку фестивалю оказывают администрация Сухума, Министерство культуры Абхазии и Международный культурно-деловой центр республики. Мероприятие проводится в рамках расширения российско-абхазского сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/kot-i-lysenko-rasskazali-o-festivale-moyarodinka-v-abkhazii--1038638319.html

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