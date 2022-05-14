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Явка на выборах депутата Парламента по Гудаутскому округу превысила 40%
Явка на выборах депутата Парламента по Гудаутскому округу превысила 40%
Для победы кандидату нужно набрать 50% плюс один голос, а проголосовать должны не менее 25% избирателей, внесенных в списки. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T15:45+0300
2022-05-14T15:45+0300
2022-05-14T16:40+0300
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СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК на 15:00, явка на выборах депутата Парламента по Гудаутскому округу № 18 составляет 40,3 %.По словам членов участковых избирательных комиссий, выборы проходят спокойно и без нарушений. А 25-процентный порог явки был достигнут уже к обеду.На участке № 1 проголосовали 878 из 2133 избирателей. По словам председателя участковой комиссии Аиды Лакоба, на данный момент выездная бригада посещает людей, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на участок для голосования. К моменту публикации на дому проголосовали 64 человека.На избирательном участке № 2 уже проголосовали 600 человек, из них на дому - 51. Всего на этом участке 1528 избирателей.На депутатское место претендуют бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.Участки для голосования на повторных выборах депутата Парламента по Гудаусткому округу № 18 открылись в 8:00 в субботу 14 мая, отдать свой голос можно до 20:00.
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новости, народное собрание абхазии, парламент, гудаута
Явка на выборах депутата Парламента по Гудаутскому округу превысила 40%
15:45 14.05.2022 (обновлено: 16:40 14.05.2022)
Для победы кандидату нужно набрать 50% плюс один голос, а проголосовать должны не менее 25% избирателей, внесенных в списки.
СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК на 15:00, явка на выборах депутата Парламента по Гудаутскому округу № 18 составляет 40,3 %.
По словам членов участковых избирательных комиссий, выборы проходят спокойно и без нарушений. А 25-процентный порог явки был достигнут
уже к обеду.
На участке № 1 проголосовали 878 из 2133 избирателей. По словам председателя участковой комиссии Аиды Лакоба, на данный момент выездная бригада посещает людей, которые по состоянию здоровья не смогли прийти на участок для голосования. К моменту публикации на дому проголосовали 64 человека.
На избирательном участке № 2 уже проголосовали 600 человек, из них на дому - 51. Всего на этом участке 1528 избирателей.
На депутатское место претендуют бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.
Участки для голосования на повторных выборах депутата Парламента по Гудаусткому округу № 18 открылись в 8:00 в субботу 14 мая, отдать свой голос можно до 20:00.