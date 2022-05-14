https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/zaklyuchen-pod-strazhu-neonatsist-planirovavshiy-terakt-v-sochi-9-maya-1039104995.html
Заключен под стражу неонацист, планировавший теракт в Сочи 9 мая
Заключен под стражу неонацист, планировавший теракт в Сочи 9 мая
Злоумышленник собирался застрелить из револьвера более 50 человек в торговом центре Сочи 9 мая. 14.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-14T18:44+0300
2022-05-14T18:44+0300
2022-05-14T18:44+0300
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СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Неонацист, готовивший теракт в торгово-развлекательном центре Сочи на День Победы, заключен под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Краснодарского края.Ранее ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержала мужчину, который планировал его совершить 9 мая.Суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-sochi-1039087547.html
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россия, сочи, теракты, новости
Заключен под стражу неонацист, планировавший теракт в Сочи 9 мая
Злоумышленник собирался застрелить из револьвера более 50 человек в торговом центре Сочи 9 мая.
СУХУМ, 14 мая – Sputnik.
Неонацист, готовивший теракт в торгово-развлекательном центре Сочи на День Победы, заключен под стражу, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Краснодарского края.
Ранее ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержала мужчину, который планировал его совершить 9 мая.
"Центральным районным судом города Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мужчины 1991 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту)", - говорится в сообщении.
Суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток.