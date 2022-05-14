https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/zaklyuchen-pod-strazhu-neonatsist-planirovavshiy-terakt-v-sochi-9-maya-1039104995.html

Заключен под стражу неонацист, планировавший теракт в Сочи 9 мая

Заключен под стражу неонацист, планировавший теракт в Сочи 9 мая

Злоумышленник собирался застрелить из револьвера более 50 человек в торговом центре Сочи 9 мая. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T18:44+0300

2022-05-14T18:44+0300

2022-05-14T18:44+0300

россия

сочи

теракты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/02/11/1031855590_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_268f552d998ac829c7572b7d1e0d1f1d.jpg

СУХУМ, 14 мая – Sputnik. Неонацист, готовивший теракт в торгово-развлекательном центре Сочи на День Победы, заключен под стражу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Объединенных судов Краснодарского края.Ранее ФСБ России предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи и задержала мужчину, который планировал его совершить 9 мая.Суд заключил подозреваемого под стражу на срок 1 месяц 29 суток.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/fsb-rossii-predotvratila-terakt-v-sochi-1039087547.html

россия

сочи

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, сочи, теракты, новости