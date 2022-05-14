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Завершилось голосование на повторных выборах в Парламент по Гудаутскому округу

Завершилось голосование на повторных выборах в Парламент по Гудаутскому округу

Народное Собрание - Парламент Абхазии состоит из 35 депутатов, которые избираются сроком на пять лет. 14.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-14T20:01+0300

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выборы в парламент абхазии - 2022

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СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Повторные выборы в парламент Абхазии в Гудаутском городском округе №18 завершились, в 20:00 закрылись оба избирательных участка.Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов, поданных за кандидатов, сообщает ЦИК. Предварительные итоги выборов будут объявлены 15 мая в 12:00.На депутатское место по Гудаутскому городскому округу претендуют бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.Для победы кандидату нужно набрать 50% плюс один голос, а проголосовать должны не менее 25% избирателей, внесенных в списки. Порог явки был достигнут уже к обеду. Принять участие в выборах, согласно спискам, могли чуть менее четырех тысяч человек. По первому участку зарегистрировано 2133 избирателя, по второму - 1528.В результате первого и второго туров 12 и 26 марта из 35 депутатов были избраны 33, новый созыв парламента 12 апреля приступил к работе. В Гудаутском округе № 18 и Сухумском № 8 повторные выборы были назначены на 14 и 28 мая, поскольку ни один из кандидатов не набрал там нужного количества голосов.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет.

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