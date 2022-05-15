https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/abkhaziya-prisoedinitsya-k-parizhskomu-soglasheniyu-po-klimatu-zayavil-ardzinba-1039111928.html
Абхазия присоединится к Парижскому соглашению по климату, заявил Ардзинба
Абхазия присоединится к Парижскому соглашению по климату, заявил Ардзинба
Парижское соглашение по климату, принятое в конце 2015 года, объединяет почти 200 стран мира. 15.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-15T14:50+0300
2022-05-15T14:50+0300
2022-05-15T14:59+0300
в абхазии
новости
климат
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038450838_0:82:1566:963_1920x0_80_0_0_76352da2f6e0754d3aacad42150be328.jpg
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Абхазия намерена присоединиться к Парижскому соглашению по климату, об этом Sputnik International заявил глава МИД Инал Ардзинба в Международный день климата, 15 мая.По словам Ардзинба, МИД Абхазии уже ведет консультации с депутатами Парламента, экспертами и профильными госструктурами по вопросу присоединения к международным соглашениям.Международные конвенции открыты для вступления, тем не менее, Абхазия уведомит генсека ООН о своем решении, добавил министр."Хочу подчеркнуть, что, как участники международного сообщества, наша нация, наш народ бережно относится к природе. У нас прекрасная природа, потрясающее озеро Рица, Черное море, красивые горы. Поэтому вопрос климатических изменений есть в нашей повестке", - заключил Ардзинба.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. К нему присоединились 197 государств.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Dbar-dolzhna-byt-natsionalnaya-strategiya-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata-1033052596.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/02/1038450838_87:0:1479:1044_1920x0_80_0_0_f6ab1165496b7a00700499eb5cf2f0bb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, климат, экология
Абхазия присоединится к Парижскому соглашению по климату, заявил Ардзинба
14:50 15.05.2022 (обновлено: 14:59 15.05.2022)
Парижское соглашение по климату, принятое в конце 2015 года, объединяет почти 200 стран мира.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik.
Абхазия намерена присоединиться к Парижскому соглашению по климату, об этом Sputnik International
заявил глава МИД Инал Ардзинба в Международный день климата, 15 мая.
"Сегодня мы хотели бы объявить, что Министерство иностранных дел Республики Абхазия запускает проработку присоединения Республики Абхазия к Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Парижскому соглашению", - сказал министр.
По словам Ардзинба, МИД Абхазии уже ведет консультации с депутатами Парламента, экспертами и профильными госструктурами по вопросу присоединения к международным соглашениям.
Международные конвенции открыты для вступления, тем не менее, Абхазия уведомит генсека ООН о своем решении, добавил министр.
"Хочу подчеркнуть, что, как участники международного сообщества, наша нация, наш народ бережно относится к природе. У нас прекрасная природа, потрясающее озеро Рица, Черное море, красивые горы. Поэтому вопрос климатических изменений есть в нашей повестке", - заключил Ардзинба.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. К нему присоединились 197 государств.