https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/abkhaziya-prisoedinitsya-k-parizhskomu-soglasheniyu-po-klimatu-zayavil-ardzinba-1039111928.html

Абхазия присоединится к Парижскому соглашению по климату, заявил Ардзинба

Абхазия присоединится к Парижскому соглашению по климату, заявил Ардзинба

Парижское соглашение по климату, принятое в конце 2015 года, объединяет почти 200 стран мира. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T14:50+0300

2022-05-15T14:50+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Абхазия намерена присоединиться к Парижскому соглашению по климату, об этом Sputnik International заявил глава МИД Инал Ардзинба в Международный день климата, 15 мая.По словам Ардзинба, МИД Абхазии уже ведет консультации с депутатами Парламента, экспертами и профильными госструктурами по вопросу присоединения к международным соглашениям.Международные конвенции открыты для вступления, тем не менее, Абхазия уведомит генсека ООН о своем решении, добавил министр."Хочу подчеркнуть, что, как участники международного сообщества, наша нация, наш народ бережно относится к природе. У нас прекрасная природа, потрясающее озеро Рица, Черное море, красивые горы. Поэтому вопрос климатических изменений есть в нашей повестке", - заключил Ардзинба.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. К нему присоединились 197 государств.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210818/Dbar-dolzhna-byt-natsionalnaya-strategiya-adaptatsii-k-izmeneniyu-klimata-1033052596.html

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