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Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО
Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского... 15.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского правительства.Заявку на членство в НАТО Финляндия отправит после консультаций с парламентом, которые пройдут в понедельник.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от традиционного нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.Накануне по инициативе Хельсинки состоялись телефонные переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина Саули Ниинисте. В ходе беседы Путин подчеркнул, что отказ Финляндии от многолетней политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности для страны нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/putin-obyasnil-niiniste-pochemu-finlyandii-ne-stoit-stremitsya-v-nato-1039103532.html
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в мире, нато, новости, финляндия
Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО
13:26 15.05.2022 (обновлено: 13:39 15.05.2022) СУХУМ, 15 мая - Sputnik.
Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости
со ссылкой на заявление финского правительства.
Заявку на членство в НАТО Финляндия отправит после консультаций с парламентом, которые пройдут в понедельник.
В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от традиционного нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.
Накануне по инициативе Хельсинки состоялись телефонные переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина Саули Ниинисте. В ходе беседы Путин подчеркнул, что отказ Финляндии от многолетней политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности для страны нет.