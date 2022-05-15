https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/finlyandiya-ofitsialno-obyavila-o-reshenii-vstupit-v-nato-1039110907.html

Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО

Финляндия официально объявила о решении вступить в НАТО

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского... 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T13:26+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление финского правительства.Заявку на членство в НАТО Финляндия отправит после консультаций с парламентом, которые пройдут в понедельник.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от традиционного нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.Накануне по инициативе Хельсинки состоялись телефонные переговоры президентов России и Финляндии Владимира Путина Саули Ниинисте. В ходе беседы Путин подчеркнул, что отказ Финляндии от многолетней политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности для страны нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/putin-obyasnil-niiniste-pochemu-finlyandii-ne-stoit-stremitsya-v-nato-1039103532.html

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