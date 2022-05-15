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Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra

Победителем "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra

"Евровидение" – международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (ЕВU). 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T09:01+0300

2022-05-15T09:01+0300

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СУХУМ, 15 мая – Sputnik. На музыкальном конкурсе "Евровидение-2022" победила украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania, сообщает РИА Новости со ссылкой на прямой эфир телеканал Rai1.Финал конкурса, в котором выступили артисты из 25 стран, прошел в ночь на воскресенье в итальянском городе Турин. По итогам зрительского голосования и оценок жюри, представители Украины набрали 631 балл, на втором месте расположился певец из Великобритании, набравший 466 голосов, на третьем - Испания (459).Kalush Orchestra - хип-хоп-фолк группа - считалась безусловным фаворитом соревнования. Песня Stefania посвящена матери лидера группы и всем украинским матерям.В конце выступления фронтмен группы призвал на английском языке оказать поддержку Украине. Организаторы конкурса не стали дисквалифицировать участников, хотя правила "Евровидения" запрещают политические высказывания со сцены. Позже Европейский вещательный союз (ЕВU) прокомментировал инцидент, охарактеризовав его "скорее как гуманитарный жест, чем как политический".Россия не участвовала в конкурсе. В феврале Европейский вещательный союз исключил страну в связи с "обеспокоенностью" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине". В ответ на это "Первый канал", ВГТРК и радиодом "Останкино" вышли из организации, назвав его решение "неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитический статус".

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