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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять антициклон с северо-запада и перепады атмосферного давления. 15.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-15T14:25+0300
2022-05-15T14:25+0300
2022-05-15T14:25+0300
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. В понедельник, 16 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня временами дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление – нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами от 10 до 13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность 60-90%.
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новости, погода в абхазии, весна, климат
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 16 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии в понедельник будет определять антициклон с северо-запада и перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. В понедельник, 16 мая, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, с полудня временами дождь, гроза, туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду с порывами от 10 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +7°С до +12°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность 60-90%.