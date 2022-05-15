https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/pyat-kandidatov-pretenduyut-na-mesto-v-parlamente-po-mayakskomu-okrugu-1039110442.html

Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу

Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу

Повторные выборы в Маякском округе были назначены, поскольку два кандидата во втором туре набрали равное количество голосов избирателей. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T13:10+0300

2022-05-15T13:10+0300

2022-05-15T13:38+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

новости

сухум

народное собрание абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038067322_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_cade98290733129b97ea55e27a7116a8.jpg

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский). Повторные выборы пройдут здесь 28 мая.Согласно представленным в ЦИК документам, Джансух Адлейба - сотрудник госкомпании "Апсныргылара", с 2017 года в неоплачиваемом отпуске, занимается фермерским хозяйством.Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу:Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.В настоящее время избраны 34 из 35 депутатов седьмого созыва Парламента Абхазии. Накануне состоялись повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, где по предварительным данным ЦИК победу одержал Леонид Лакербая.

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, сухум, народное собрание абхазии