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Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу
Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу
Повторные выборы в Маякском округе были назначены, поскольку два кандидата во втором туре набрали равное количество голосов избирателей. 15.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-15T13:10+0300
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский). Повторные выборы пройдут здесь 28 мая.Согласно представленным в ЦИК документам, Джансух Адлейба - сотрудник госкомпании "Апсныргылара", с 2017 года в неоплачиваемом отпуске, занимается фермерским хозяйством.Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу:Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.В настоящее время избраны 34 из 35 депутатов седьмого созыва Парламента Абхазии. Накануне состоялись повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, где по предварительным данным ЦИК победу одержал Леонид Лакербая.
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новости, сухум, народное собрание абхазии
Зарегистрированы пять кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу
13:10 15.05.2022 (обновлено: 13:38 15.05.2022)
Повторные выборы в Маякском округе были назначены, поскольку два кандидата во втором туре набрали равное количество голосов избирателей.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik. ЦИК Абхазии зарегистрировал Джансуха Адлейба кандидатом в депутаты Народного Собрания Абхазии по избирательному округу №8 (Маякский). Повторные выборы пройдут здесь 28 мая.
Согласно представленным в ЦИК документам, Джансух Адлейба - сотрудник госкомпании "Апсныргылара", с 2017 года в неоплачиваемом отпуске, занимается фермерским хозяйством.
Ранее ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов в депутаты Парламента по Маякскому округу:
Леон Губаз – сотрудник Таможенного комитета,
Тимур Квеквескири – замначальника управления культуры администрации Сухума,
Наур Нармания – главный специалист управления образования администрации Сухума,
Ираклий Чачхалия – водитель "Абхазвторресурсов".
Регистрация политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов по Маякскому округу завершилась 28 апреля.
В настоящее время избраны 34 из 35 депутатов седьмого созыва Парламента Абхазии. Накануне состоялись повторные выборы в Гудаутском городском округе №18, где по предварительным данным ЦИК победу одержал Леонид Лакербая
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