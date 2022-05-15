https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/tsik-oglasil-predvaritelnye-itogi-vyborov-deputata-v-gudautskom-okruge-1039109974.html

ЦИК огласил предварительные итоги выборов депутата в Гудаутском округе

ЦИК огласил предварительные итоги выборов депутата в Гудаутском округе

Повторные выборы в Народное Собрание Абхазии в Гудаутском городском округе №18 прошли в субботу 14 мая. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T12:34+0300

2022-05-15T12:34+0300

2022-05-15T13:00+0300

выборы в парламент абхазии - 2022

гудаута

народное собрание абхазии

новости

абхазия

депутаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/03/0c/1038088494_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d9e519147f16759e53cb5e0a93d9df07.jpg

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Леонид Лакербая избран депутатом Парламента по Гудаутскому городскому округу №18, следует из предварительных итогов ЦИК.Процентные данные голосования не приводятся. Выборы прошли на двух избирательных участках по 18-му округу в субботу 14 мая.На депутатское место претендовали лидер партии "Айтайра", бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.Победившим считается кандидат, набравший 50% плюс один голос, а проголосовать должны не менее 25% избирателей, внесенных в списки. Порог явки был достигнут уже к обеду. Принять участие в выборах, согласно спискам, могли чуть менее четырех тысяч человек. По первому участку было зарегистрировано 2133 избирателя, по второму - 1528.В результате первого и второго туров парламентских выборов 12 и 26 марта из 35 депутатов были избраны 33. Седьмой созыв Парламента Абхазии приступил к работе 12 апреля. В Гудаутском округе № 18 и Сухумском № 8 были назначены повторные выборы на 14 и 28 мая, поскольку ни один из кандидатов не набрал там нужного количества голосов.В парламенте Абхазии 35 депутатов. Они избираются раз в пять лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/narodnye-izbranniki-sostav-vii-sozyva-parlamenta-abkhazii-1038854385.html

гудаута

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гудаута, народное собрание абхазии, новости, абхазия, депутаты