https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/shvetsiya-ofitsialno-podtverdila-kurs-na-vstuplenie-v-nato-1039113765.html

Швеция официально подтвердила курс на вступление в НАТО

Швеция официально подтвердила курс на вступление в НАТО

Швеция и Финляндия традиционно нейтральные европейские страны. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-15T18:35+0300

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Швеция вслед за Финляндией официально объявила о решении подать заявку о вступлении в НАТО, об этом говорится в заявления правящей социал-демократической партии, передает РИА Новости.При этом, в официальном сообщении правящей партии отмечается, что в случае одобрения заявки на вступление в военный блок Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.Ранее в воскресенье, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от многолетнего нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.В Кремле расценили, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не является экзистенциальной угрозой для России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/finlyandiya-ofitsialno-obyavila-o-reshenii-vstupit-v-nato-1039110907.html

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