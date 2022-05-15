https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/shvetsiya-ofitsialno-podtverdila-kurs-na-vstuplenie-v-nato-1039113765.html
Швеция официально подтвердила курс на вступление в НАТО
Швеция официально подтвердила курс на вступление в НАТО
Швеция и Финляндия традиционно нейтральные европейские страны. 15.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-15T18:35+0300
2022-05-15T18:35+0300
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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Швеция вслед за Финляндией официально объявила о решении подать заявку о вступлении в НАТО, об этом говорится в заявления правящей социал-демократической партии, передает РИА Новости.При этом, в официальном сообщении правящей партии отмечается, что в случае одобрения заявки на вступление в военный блок Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.Ранее в воскресенье, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от многолетнего нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.В Кремле расценили, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не является экзистенциальной угрозой для России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/finlyandiya-ofitsialno-obyavila-o-reshenii-vstupit-v-nato-1039110907.html
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Швеция официально подтвердила курс на вступление в НАТО
18:35 15.05.2022 (обновлено: 18:50 15.05.2022)
Швеция и Финляндия традиционно нейтральные европейские страны.
СУХУМ, 15 мая - Sputnik.
Швеция вслед за Финляндией официально объявила о решении подать заявку о вступлении в НАТО, об этом говорится в заявления правящей социал-демократической партии, передает РИА Новости
.
При этом, в официальном сообщении правящей партии отмечается, что в случае одобрения заявки на вступление в военный блок Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз на своей территории.
Ранее в воскресенье, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.
В апреле власти Финляндии и Швеции заговорили о намерениях отказаться от многолетнего нейтрального статуса и вступлении в военный блок на фоне российской спецоперации на Украине.
В Кремле расценили, что возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не является экзистенциальной угрозой для России.