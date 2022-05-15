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Скакуны абхазских коневладельцев завоевали призы в Краснодаре

Скакуны абхазских коневладельцев завоевали призы в Краснодаре

В субботу, 14 мая, на Краснодарском ипподроме прошли скачки в честь Дня Победы 9 Мая. 15.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Скакуны Адгура Пачалия и Даура Агухава успешно пробежали на скачках в честь Дня Победы на Краснодарском ипподроме, сообщает Госкомспорта Абхазии.В рамках второго скакового дня соревнований разыгрывались пять традиционных призов для английской чистокровной и арабской пород. Был предусмотрен и "Пробный" приз для двухлетних лошадей, которые впервые участвуют в таких забегах.Скакун "Апсны Голд" Адгура Пачалия первым преодолел дистанцию в 1000 метров для жеребцов и лошадей двух лет арабской породы и стал обладателем "Пробного" приза.В скачках в честь Дня трудящихся на дистанции 1600 метров среди чистокровных английских лошадей трех лет "бронзу" завоевала лошадь Даура Агухава "Абхазиан Сонг".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/konya-na-skaku-ne-ostanovyat-skachki-v-sele-kutol-1038917982.html

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