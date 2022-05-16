https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/abkhazskie-karatisty-zanyali-11-pervykh-mest-na-sorevnovaniyakh-v-gelendzhike-1039122976.html

Абхазские каратисты заняли 11 первых мест на соревнованиях в Геленджике

Абхазские каратисты заняли 11 первых мест на соревнованиях в Геленджике

Краевое соревнование по каратэ кекусинкай (кумитэ) "Пламя победы" прошло 15 мая в Геленджике. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T13:30+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Юные абхазские спортсмены заняли 11 первых мест в соревнованиях по каратэ кекусинкай в Геленджике, сообщает Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту. Абхазская команда была представлена спортсменами в разных возрастных категориях: 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Шестеро каратистов были из Сухума, еще шестеро – из Очамчыры, 13 спортсменов были из Агудзеры. В турнире в Геленджике принимало участие около 150 спортсменов из Краснодара, Геленджика, Армавира, Сочи, Новороссийска, Батайска, Волгограда, станицы Брюховецкая и Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/enver-bzagua-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-kikboksingu-1039118975.html

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