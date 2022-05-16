https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/enver-bzagua-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-kikboksingu-1039118975.html

Энвер Бзагуа стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу

Энвер Бзагуа стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу

VII Международный чемпионат мира по кикбоксингу проходил в Стамбуле, с 12 по 15 мая. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Энвер Бзагуа занял третье место в чемпионате мира по кикбоксингу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров. Впервые он приехал из Турции в Абхазию в 2019 году для участив в боксерском турнире "Кубок государства Абхазии", который проходил в Новом Афоне, и решил связать свою дальнейшую судьбу с исторической родиной. В июне 2021 года Энвер Бзагуа победил в дебютном рейтинговом бою в качестве члена сборной Абхазии по боксу. Второй рейтинговый бой Бзагуа прошел в ноябре, в шестираундовом поединке он также одержал победу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210710/Dolgiy-put-domoy-kak-Enver-Bzagua-vernulsya-na-rodinu--1032811088.html

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