https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/enver-bzagua-stal-bronzovym-prizerom-chempionata-mira-po-kikboksingu-1039118975.html
Энвер Бзагуа стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу
Энвер Бзагуа стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу
VII Международный чемпионат мира по кикбоксингу проходил в Стамбуле, с 12 по 15 мая. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T12:12+0300
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в абхазии
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Энвер Бзагуа занял третье место в чемпионате мира по кикбоксингу, сообщает Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров. Впервые он приехал из Турции в Абхазию в 2019 году для участив в боксерском турнире "Кубок государства Абхазии", который проходил в Новом Афоне, и решил связать свою дальнейшую судьбу с исторической родиной. В июне 2021 года Энвер Бзагуа победил в дебютном рейтинговом бою в качестве члена сборной Абхазии по боксу. Второй рейтинговый бой Бзагуа прошел в ноябре, в шестираундовом поединке он также одержал победу.
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Энвер Бзагуа стал бронзовым призером чемпионата мира по кикбоксингу
12:12 16.05.2022 (обновлено: 12:54 16.05.2022)
VII Международный чемпионат мира по кикбоксингу проходил в Стамбуле, с 12 по 15 мая.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Энвер Бзагуа занял третье место в чемпионате мира по кикбоксингу, сообщает
Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии.
Абхазский спортсмен выступал в весовой категории 81 килограмм.
Энвер Бзагуа – потомок абхазских махаджиров. Впервые он приехал из Турции в Абхазию в 2019 году для участив в боксерском турнире "Кубок государства Абхазии", который проходил в Новом Афоне, и решил связать свою дальнейшую судьбу с исторической родиной.
В июне 2021 года Энвер Бзагуа победил
в дебютном рейтинговом бою в качестве члена сборной Абхазии по боксу. Второй рейтинговый бой
Бзагуа прошел в ноябре, в шестираундовом поединке он также одержал победу.