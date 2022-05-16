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Баграт Хутаба выразил соболезнования по случаю смерти президента ОАЭ
Баграт Хутаба выразил соболезнования по случаю смерти президента ОАЭ
После смерти главы государства пост унаследовал его сын Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T17:47+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии выразил соболезнования временному поверенному в делах Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии по случаю смерти президента ОАЭ, сообщает медиацентр МИД Абхазии.Баграт Хутаба также оставил запись в книге соболезнований, в которой подписался от имени народа и правительства Абхазии.Президент Объединенных Арабских Эмиратов умер в возрасте 73 лет из-за продолжительной болезни. Он входил в число самых влиятельных людей мира и был одним из богатейших монархов. Впервые он был избран на пост президента ОАЭ в 2004 году, и с тех пор не раз переизбирался на этот пост, хотя де-факто эта должность наследственная, так как главой ОАЭ всегда становится правящий эмир Абу-Даби.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/kabmin-prinyal-paket-dokumentov-reglamentiruyuschikh-abkhazo-siriyskie-otnosheniya-1038865138.html
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Баграт Хутаба выразил соболезнования по случаю смерти президента ОАЭ
17:47 16.05.2022 (обновлено: 17:58 16.05.2022)
После смерти главы государства пост унаследовал его сын Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии выразил соболезнования временному поверенному в делах Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии по случаю смерти президента ОАЭ, сообщает
медиацентр МИД Абхазии.
"Посол Абхазии в Сирии передал ноту соболезнования от министра иностранных дел Республики Абхазия Инала Ардзинба на имя министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Шейха Абдуллаха Бен Зайд Бен Султан Аль Нахайан", – говорится в публикации.
Баграт Хутаба также оставил запись в книге соболезнований, в которой подписался от имени народа и правительства Абхазии.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов умер в возрасте 73 лет из-за продолжительной болезни. Он входил в число самых влиятельных людей мира и был одним из богатейших монархов.
Впервые он был избран на пост президента ОАЭ в 2004 году, и с тех пор не раз переизбирался на этот пост, хотя де-факто эта должность наследственная, так как главой ОАЭ всегда становится правящий эмир Абу-Даби.