https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/bagrat-khutaba-vyrazil-soboleznovaniya-po-sluchayu-smerti-prezidenta-oae-1039127358.html

Баграт Хутаба выразил соболезнования по случаю смерти президента ОАЭ

Баграт Хутаба выразил соболезнования по случаю смерти президента ОАЭ

После смерти главы государства пост унаследовал его сын Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T17:47+0300

2022-05-16T17:47+0300

2022-05-16T17:58+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Сирии выразил соболезнования временному поверенному в делах Объединенных Арабских Эмиратов в Сирии по случаю смерти президента ОАЭ, сообщает медиацентр МИД Абхазии.Баграт Хутаба также оставил запись в книге соболезнований, в которой подписался от имени народа и правительства Абхазии.Президент Объединенных Арабских Эмиратов умер в возрасте 73 лет из-за продолжительной болезни. Он входил в число самых влиятельных людей мира и был одним из богатейших монархов. Впервые он был избран на пост президента ОАЭ в 2004 году, и с тех пор не раз переизбирался на этот пост, хотя де-факто эта должность наследственная, так как главой ОАЭ всегда становится правящий эмир Абу-Даби.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/kabmin-prinyal-paket-dokumentov-reglamentiruyuschikh-abkhazo-siriyskie-otnosheniya-1038865138.html

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