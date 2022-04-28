https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/kabmin-prinyal-paket-dokumentov-reglamentiruyuschikh-abkhazo-siriyskie-otnosheniya-1038865138.html

Кабмин принял пакет документов, регламентирующих абхазо-сирийские отношения

Кабмин принял пакет документов, регламентирующих абхазо-сирийские отношения

Абхазия и Сирия установили дипломатические отношения в 2018 году. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T14:25+0300

2022-04-28T14:25+0300

2022-04-28T15:16+0300

в абхазии

сирия

культура

спорт

сотрудничество

отношения

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СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Кабмин Абхазии на заседании в четверг принял пакет документов, регламентирующих сотрудничество с Сирийской Арабской Республикой в разных сферах.Так, правительство приняло проект Меморандума о взаимопонимании между Госкомитетом Абхазии по делам молодежи и спорту и всеобщей спортивной федерацией Сирийской Арабской Республики по вопросам сотрудничества в области физической культуры и спорта.Кроме того, Кабмин принял проект постановления о проведении переговоров и подписании Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и Министерством культуры Сирии. Глава Минкультуры Даур Кове сообщил, что проект соглашения уже согласован с МИДом, Минюстом, Минфином и Минэкономики Абхазии.Также Кабмин принял проект постановления о представлении президенту Абхазии предложения о заключении Соглашения между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Представлен был и проект постановления о проведении переговоров о подписании протокола между ГТК Абхазии и Генеральным таможенным управлением Сирии об обмене документами и сведениями о таможенной стоимости товаров, перемещаемых между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также проект Меморандума между ГТК Абхазии и Генеральным таможенным управлением Сирии об обмене статистическими данными о взаимной торговле.Ранее в четверг Кабмин утвердил проект Меморандума о взаимопонимании в сфере политических консультаций между Министерством иностранных дел Республики Абхазия и Министерством иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/sukhum-i-damask-soglasovali-proekt-memoranduma-o-vzaimoponimanii-v-politike-1038862513.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220417/mid-abkhazii-pozdravil-siriyu-s-dnem-nezavisimosti-1038694519.html

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сирия, культура, спорт, сотрудничество, отношения