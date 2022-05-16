https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/daur-kove-pribyl-v-rabochim-vizitom-v-moskvu-1039117540.html
Даур Кове прибыл в рабочим визитом в Москву
Даур Кове прибыл в рабочим визитом в Москву
Последняя рабочая поездка Даура Кове в Москву была совершена в апреле этого года. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T08:58+0300
2022-05-16T08:58+0300
2022-05-16T08:58+0300
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба Минкульта. Даур Кове был назначен министром культуры республики 6 апреля 2022 года, до этого, с 2016 года, он возглавлял Министерство иностранных дел республики. После назначения министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Кове работал в качестве замсекретаря Совбеза, а также был проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220504/posrednik-kove-o-vozrozhdenii-kultury-abkhazii-posle-pandemii--1038959721.html
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даур кове, новости, абхазия, министерство культуры
Даур Кове прибыл в рабочим визитом в Москву
Последняя рабочая поездка Даура Кове в Москву была совершена в апреле этого года.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Москву, сообщает пресс-служба Минкульта.
В Москве у министра запланирована встреча в министерстве культуры России, на которой стороны будут обсуждать вопросы взаимодействия и межгосударственного сотрудничества в области культуры в 2022 году.
Даур Кове был назначен министром культуры республики 6 апреля 2022 года, до этого, с 2016 года, он возглавлял Министерство иностранных дел республики.
После назначения министром иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба, Кове работал в качестве замсекретаря Совбеза, а также был проректором по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.