https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/daur-kove-priglasil-rossiyskie-kinokompanii-snimat-filmy-v-abkhazii-1039130487.html

Даур Кове пригласил российские кинокомпании снимать фильмы в Абхазии

Даур Кове пригласил российские кинокомпании снимать фильмы в Абхазии

Министр культуры Даур Кове 16 мая прибыл в Москву с рабочим визитом. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T21:17+0300

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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Абхазский министр культуры Даур Кове призвал российские кинокомпании обратить внимание на Абхазию и снимать фильмы в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.Сотрудничество в сфере культуры, в том числе и двусторонние кинематографические проекты, Даур Кове обсудил на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.Стороны обсудили другие аспекты взаимоотношений и мероприятия, запланированные на текущий год. Одним из них станет концерт известного пианиста Дмитрия Маслеева на сцене Абхазской госфилармонии, который пройдет 18 ноября. Другим - показ двух спектаклей РУСДРАМа "Кьоджинские перепалки"и "Кровавая свадьба" на подмостках Тульского академического театра драмы в рамках программы "Большие гастроли. Зарубежная программа".Ольга Любимова подчеркнула, что диалог культур между Абхазией и Россией по праву можно назвать насыщенным и динамичным, стороны постоянно находятся в контакте и прилагают усилия для поиска новых направления для взаимодействия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220505/kove-est-khoroshiy-nastroy-na-rabotu-1038964118.html

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