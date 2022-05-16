Даур Кове пригласил российские кинокомпании снимать фильмы в Абхазии
© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Министр культуры Даур Кове 16 мая прибыл в Москву с рабочим визитом.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Абхазский министр культуры Даур Кове призвал российские кинокомпании обратить внимание на Абхазию и снимать фильмы в республике. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.
Сотрудничество в сфере культуры, в том числе и двусторонние кинематографические проекты, Даур Кове обсудил на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой.
"Мы крайне заинтересованы в том, чтобы привлечь максимальное количество компаний для съемок в Абхазии", – сообщил Даур Кове.
Стороны обсудили другие аспекты взаимоотношений и мероприятия, запланированные на текущий год.
© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
© Foto / Министерство культуры Республики Абхазия Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Реализацию двусторонних проектов в сфере кинематографии обсудили министры культуры Абхазии и России
Одним из них станет концерт известного пианиста Дмитрия Маслеева на сцене Абхазской госфилармонии, который пройдет 18 ноября.
Другим - показ двух спектаклей РУСДРАМа "Кьоджинские перепалки"и "Кровавая свадьба" на подмостках Тульского академического театра драмы в рамках программы "Большие гастроли. Зарубежная программа".
5 мая, 11:35
Ольга Любимова подчеркнула, что диалог культур между Абхазией и Россией по праву можно назвать насыщенным и динамичным, стороны постоянно находятся в контакте и прилагают усилия для поиска новых направления для взаимодействия.