https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/futbolist-zaur-tarba-debyutiroval-v-premer-lige-za-osnovnoy-sostav-tsska-1039118752.html

Футболист Заур Тарба дебютировал в Премьер-лиге за основной состав ЦСКА

Футболист Заур Тарба дебютировал в Премьер-лиге за основной состав ЦСКА

Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T10:32+0300

2022-05-16T10:32+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал за ЦСКА, сыграв в основном составе в матче 29-го тура российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 против "Краснодара". Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодара", единственный гол был забит во втором тайме.Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/zaur-tarba-vo-vtoroy-raz-zavoeval-zoloto-molodezhnogo-pervenstva-rossii-po-futbolu-1039102413.html

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