https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/futbolist-zaur-tarba-debyutiroval-v-premer-lige-za-osnovnoy-sostav-tsska-1039118752.html
Футболист Заур Тарба дебютировал в Премьер-лиге за основной состав ЦСКА
Футболист Заур Тарба дебютировал в Премьер-лиге за основной состав ЦСКА
Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T10:32+0300
2022-05-16T10:32+0300
2022-05-16T10:54+0300
в абхазии
спорт
футбол
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039117994_0:56:1170:714_1920x0_80_0_0_19f5570d15144eab5280e9120fbebc50.jpg
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. 19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал за ЦСКА, сыграв в основном составе в матче 29-го тура российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 против "Краснодара". Об этом сообщает Госкомспорта Абхазии.Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодара", единственный гол был забит во втором тайме.Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/zaur-tarba-vo-vtoroy-raz-zavoeval-zoloto-molodezhnogo-pervenstva-rossii-po-futbolu-1039102413.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/10/1039117994_73:0:1098:769_1920x0_80_0_0_938f5a09dd6e3e6012c9f4d6200956c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, футбол, новости
Футболист Заур Тарба дебютировал в Премьер-лиге за основной состав ЦСКА
10:32 16.05.2022 (обновлено: 10:54 16.05.2022)
Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе ЦСКА.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
19-летний полузащитник Заур Тарба дебютировал за ЦСКА, сыграв в основном составе в матче 29-го тура российской Премьер-лиги сезона-2021/2022 против "Краснодара". Об этом сообщает
Госкомспорта Абхазии.
В начале второго тайма футболист был заменен. По словам главного тренера команды Алексея Березуцкого, для первого матча Тарба сыграл достаточно неплохо, а его замена связана с повреждением, но не очень серьезным.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Краснодара", единственный гол был забит во втором тайме.
Заур Тарба – капитан молодежной команды ЦСКА. 13 мая он стал двукратным чемпионом молодежного первенства России по футболу в составе команды. В молодежную команду ЦСКА футболист из Абхазии пришел в марте 2021 года. Он продолжатель спортивной династии, его отец Саид Тарба был известным советским футболистом.