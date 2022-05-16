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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с северо-запада 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T16:43+0300
2022-05-16T16:43+0300
2022-05-16T16:43+0300
в абхазии
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новости
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Во вторник, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии, новости
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с северо-запада
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Во вторник, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.