https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-17-maya-1039125364.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 17 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии по-прежнему формирует юго-восточный отрог антициклона с северо-запада 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T16:43+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Во вторник, 17 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром возможен туман с моросью, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 1-6 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до 13°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии, новости