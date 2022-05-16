https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/putin-nazval-nato-instrumentom-vneshney-politiki-ssha-1039124756.html
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
16 мая в Москве проходит саммит ОДКБ, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации – Армении, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии... 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T15:36+0300
2022-05-16T15:36+0300
2022-05-16T16:29+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) инструментом американской внешней политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства на саммите лидеров стран ОДКБ.Президент подчеркнул, что действия организации усугубляют и без того непростую обстановку в сфере безопасности и выходят за рамки геополитики организации, которая пытается влиять на другие регионы."Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", – отметил он.Глава государства также прокомментировал решение Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что у России проблем с этими государствами нет, и непосредственной угрозы их вступление не создает, но размещение на территории этих стран военной инфраструктуры альянса вызовет "ответную реакцию" России.Путин также заявил, что государства ОДКБ будут и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене. Для этого контингент коллективных сил ОДКБ будет оснащен современным оружием и техникой. Кроме того, на осень запланированы совместные учения в Казахстане, в Киргизии и в Таджикистане.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/putin-obyasnil-niiniste-pochemu-finlyandii-ne-stoit-stremitsya-v-nato-1039103532.html
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Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США
15:36 16.05.2022 (обновлено: 16:29 16.05.2022)
16 мая в Москве проходит саммит ОДКБ, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации – Армении, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и России.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) инструментом американской внешней политики. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на выступление главы государства на саммите лидеров стран ОДКБ.
"Что касается расширения Североатлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны – достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно", – заявил Путин.
Президент подчеркнул, что действия организации усугубляют и без того непростую обстановку в сфере безопасности и выходят за рамки геополитики организации, которая пытается влиять на другие регионы.
"Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", – отметил он.
Глава государства также прокомментировал решение Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что у России проблем с этими государствами нет, и непосредственной угрозы их вступление не создает, но размещение на территории этих стран военной инфраструктуры альянса вызовет "ответную реакцию" России.
Путин также заявил, что государства ОДКБ будут и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене.
Для этого контингент коллективных сил ОДКБ будет оснащен современным оружием и техникой. Кроме того, на осень запланированы совместные учения в Казахстане, в Киргизии и в Таджикистане.