https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/putin-nazval-nato-instrumentom-vneshney-politiki-ssha-1039124756.html

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

Путин назвал НАТО инструментом внешней политики США

16 мая в Москве проходит саммит ОДКБ, в котором принимают участие лидеры государств-членов организации – Армении, Казахстана, Таджикистана, Белоруссии... 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T15:36+0300

2022-05-16T15:36+0300

2022-05-16T16:29+0300

владимир путин

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал Организацию Североатлантического договора (НАТО) инструментом американской внешней политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы государства на саммите лидеров стран ОДКБ.Президент подчеркнул, что действия организации усугубляют и без того непростую обстановку в сфере безопасности и выходят за рамки геополитики организации, которая пытается влиять на другие регионы."Это, безусловно, требует дополнительного внимания с нашей стороны", – отметил он.Глава государства также прокомментировал решение Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Он подчеркнул, что у России проблем с этими государствами нет, и непосредственной угрозы их вступление не создает, но размещение на территории этих стран военной инфраструктуры альянса вызовет "ответную реакцию" России.Путин также заявил, что государства ОДКБ будут и далее по-партнерски взаимодействовать по разным направлениям военного и оборонного строительства, наращивать скоординированные действия на международной арене. Для этого контингент коллективных сил ОДКБ будет оснащен современным оружием и техникой. Кроме того, на осень запланированы совместные учения в Казахстане, в Киргизии и в Таджикистане.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/putin-obyasnil-niiniste-pochemu-finlyandii-ne-stoit-stremitsya-v-nato-1039103532.html

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владимир путин, новости, одкб