https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/pyat-sluchaev-covid-19-vyyavili-v-abkhazii-za-nedelyu-1039127184.html

Пять случаев COVID-19 выявили в Абхазии за неделю

Пять случаев COVID-19 выявили в Абхазии за неделю

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Абхазии оперативный штаб публикует результаты тестов не каждый день, а раз в неделю. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T17:30+0300

2022-05-16T17:30+0300

2022-05-16T17:33+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. За неделю пятеро жителей республики сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся пять пациентов.На сегодняшний день общее число выявленных положительных случаев в Абхазии составляет 53631 человек, зарегистрировано 683 летальных случая.После улучшения эпидемиологической ситуации в Абхазии ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы были закрыты, все нуждающиеся в стационарном лечении проходят его в Гудаутской ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220511/zhemchugov-o-vozmozhnoy-sudbe-covid-19--1039042852.html

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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия