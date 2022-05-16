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Пять случаев COVID-19 выявили в Абхазии за неделю
Пять случаев COVID-19 выявили в Абхазии за неделю
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Абхазии оперативный штаб публикует результаты тестов не каждый день, а раз в неделю. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T17:30+0300
2022-05-16T17:30+0300
2022-05-16T17:33+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. За неделю пятеро жителей республики сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся пять пациентов.На сегодняшний день общее число выявленных положительных случаев в Абхазии составляет 53631 человек, зарегистрировано 683 летальных случая.После улучшения эпидемиологической ситуации в Абхазии ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы были закрыты, все нуждающиеся в стационарном лечении проходят его в Гудаутской ЦРБ.
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новости, мировая пандемия коронавируса covid-19, абхазия
Пять случаев COVID-19 выявили в Абхазии за неделю
17:30 16.05.2022 (обновлено: 17:33 16.05.2022)
В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Абхазии оперативный штаб публикует результаты тестов не каждый день, а раз в неделю.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik. За неделю пятеро жителей республики сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
"С 10 по 16 мая COVID-19 подтвержден у пяти человек", – говорится в сообщении.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении находятся пять пациентов.
На сегодняшний день общее число выявленных положительных случаев в Абхазии составляет 53631 человек, зарегистрировано 683 летальных случая.
После улучшения эпидемиологической ситуации в Абхазии ковидные отделения районных больниц и Сухумской инфекционной больницы были закрыты, все нуждающиеся в стационарном лечении проходят его в Гудаутской ЦРБ.