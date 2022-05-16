https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/rossiya-sbila-ukrainskiy-su-24-v-rayone-ostrova-zmeinyy-1039119450.html
Россия сбила украинский Су-24 в районе острова Змеиный
Россия сбила украинский Су-24 в районе острова Змеиный
Российские войска продолжают наступление на Украине, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника в рамках задач спецоперации. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T11:00+0300
2022-05-16T11:00+0300
2022-05-16T11:40+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24 в районе острова Змеиный, сообщает Министерство обороны России.Минобороны заявило, что российские ракеты воздушного базирования за сутки поразили два пункта управления, 16 районов сосредоточения живой силы и техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате ударов были уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.Три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники и два склада горючего были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией.Также российские ракетные и артиллерийские войска уничтожили 325 районов сосредоточения живой силы и техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. В ее рамках все виды российских войск выполняют боевые задачи, связанные с достижением целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным – денацификацией и демилитаризацией Украины.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/artilleriya-rossii-porazila-za-noch-543-rayona-sosredotocheniya-zhivoy-sily-vsu-1039102278.html
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Россия сбила украинский Су-24 в районе острова Змеиный
11:00 16.05.2022 (обновлено: 11:40 16.05.2022)
Российские войска продолжают наступление на Украине, уничтожают военную технику и военную инфраструктуру противника в рамках задач спецоперации.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-24 в районе острова Змеиный, сообщает
Министерство обороны России.
Также средства ПВО сбили два украинских самолета Су-25 в Николаевской и Харьковской областях, уничтожили десять беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства, перехватили 18 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".
Минобороны заявило, что российские ракеты воздушного базирования за сутки поразили два пункта управления, 16 районов сосредоточения живой силы и техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате ударов были уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
Три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники и два склада горючего были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией.
Также российские ракетные и артиллерийские войска уничтожили 325 районов сосредоточения живой силы и техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях.
Военная спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. В ее рамках все виды российских войск выполняют боевые задачи, связанные с достижением целей, поставленных президентом России Владимиром Путиным – денацификацией и демилитаризацией Украины.