https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/rossiyskie-aktivy-renault-pereshli-v-sobstvennost-gosudarstva-1039118152.html

Российские активы Renault перешли в собственность государства

Российские активы Renault перешли в собственность государства

Французский автомобильный концерн заявил о приостановке своей деятельности в России после начала спецоперации на Украине. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T09:43+0300

2022-05-16T09:43+0300

2022-05-16T13:22+0300

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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские активы французской автомобильной компании Renault перешли в собственность государства. Об этом сообщает Минпромторг России.Доли распределились следующим образом: Ведомство подчеркнуло, что французский автоконцерн сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.Заводы "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и в Ижевске. Они продолжат производить автомобили марки Lada и обслуживать автомобили Renault в России. На московском заводе "Renault" будут производиться автомобили "Москвич", сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220408/na-svoikh-dvoikh-v-mire-zakanchivayutsya-avtomobili-1038549911.html

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новости, автомобили, промышленность