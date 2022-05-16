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Российские активы Renault перешли в собственность государства
Российские активы Renault перешли в собственность государства
Французский автомобильный концерн заявил о приостановке своей деятельности в России после начала спецоперации на Украине. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T09:43+0300
2022-05-16T09:43+0300
2022-05-16T13:22+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Российские активы французской автомобильной компании Renault перешли в собственность государства. Об этом сообщает Минпромторг России.Доли распределились следующим образом: Ведомство подчеркнуло, что французский автоконцерн сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.Заводы "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и в Ижевске. Они продолжат производить автомобили марки Lada и обслуживать автомобили Renault в России. На московском заводе "Renault" будут производиться автомобили "Москвич", сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.
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новости, автомобили, промышленность
Российские активы Renault перешли в собственность государства
09:43 16.05.2022 (обновлено: 13:22 16.05.2022)
Французский автомобильный концерн заявил о приостановке своей деятельности в России после начала спецоперации на Украине.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik.
Российские активы французской автомобильной компании Renault перешли в собственность государства. Об этом сообщает
Минпромторг России.
"Подписанные соглашения предусматривают передачу акций Renault Россия городу Москве и акций "АвтоВАЗа" — государству в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", – говорится в сообщении.
Доли распределились следующим образом:
100% акций ЗАО "Рено Россия" – у правительства Москвы;
67,69% акций автоконцерна "АвтоВАЗ" (дочерняя компания Renault Group с 2016 года) – в собственности России в автомобильного института ФГУП "НАМИ" ;
оставшиеся акции "АвтоВАЗ" – у компании "Ростех".
Ведомство подчеркнуло, что французский автоконцерн сможет выкупить свою долю в "АвтоВАЗе" в течение шести лет.
Заводы "АвтоВАЗа" находятся в Тольятти и в Ижевске. Они продолжат производить автомобили марки Lada и обслуживать автомобили Renault в России.
На московском заводе "Renault" будут производиться автомобили "Москвич", сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобили.