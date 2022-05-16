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Трапш о погоде на вторую половину мая в Абхазии: больше солнца и тепла
Трапш о погоде на вторую половину мая в Абхазии: больше солнца и тепла
О том, какая погода будет в Абхазии до конца мая, прогреется ли морская вода, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T11:10+0300
2022-05-16T11:10+0300
2022-05-16T11:45+0300
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Трапш о погоде на вторую половину мая в Абхазии: больше солнца и тепла
Трапш о погоде на вторую половину мая в Абхазии: больше солнца и тепла
Во второй половине мая жителей и гостей Абхазии ждут теплые, без осадков дни, сказала Трапш. "В основном синоптическая обстановка будет более устойчивой, чем в начале месяца. Нас ждет переменная облачность, без осадков, лишь в отдельные дни погода ухудшится, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, сопровождающиеся грозой", – сообщила синоптик. Ночные температуры будут достигать 13 -18 градусов. Дневные будут колебаться от 25 до 30 градусов. Морская вода прогреется до 14 -16 градусов, проинформировала Трапш.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде на вторую половину мая в Абхазии: больше солнца и тепла
11:10 16.05.2022 (обновлено: 11:45 16.05.2022)
О том, какая погода будет в Абхазии до конца мая, прогреется ли морская вода, в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Во второй половине мая жителей и гостей Абхазии ждут теплые, без осадков дни, сказала Трапш.
"В основном синоптическая обстановка будет более устойчивой, чем в начале месяца. Нас ждет переменная облачность, без осадков, лишь в отдельные дни погода ухудшится, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера, сопровождающиеся грозой", – сообщила синоптик.
Ночные температуры будут достигать 13 -18 градусов. Дневные будут колебаться от 25 до 30 градусов. Морская вода прогреется до 14 -16 градусов, проинформировала Трапш.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.