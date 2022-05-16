https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/tsik-zaregistriroval-izbrannogo-kandidata-po-gudautskomu-okrugu-18-1039129800.html
ЦИК зарегистрировал избранного кандидата по Гудаутскому округу №18
ЦИК зарегистрировал избранного кандидата по Гудаутскому округу №18
За голоса избирателей в Гудаутском округе состязались лидер партии "Айтайра", бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T20:31+0300
2022-05-16T20:31+0300
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СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида Лакербая в качестве избранного депутата Народного собрания Абхазии, сообщает агентство "Апсныпресс".Свои голоса за избранного кандидата отдали 1279 избирателей, за второго кандидата на высокий пост, Беслана Таркил, проголосовали 975 человек.В голосовании приняли участие 2323 избирателя, явка составила 62,89%.Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли в несколько этапов - первый тур прошел 12 марта, второй - 26 марта. По их результатам, в двух округах в Гудаутском округе №18 и в Маякском округе № 8 было назначено повторное голосование. Выборы в Маякском округе пройдут 28 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220515/pyat-kandidatov-pretenduyut-na-mesto-v-parlamente-po-mayakskomu-okrugu-1039110442.html
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новости, народное собрание абхазии, парламент абхазии, выборы
ЦИК зарегистрировал избранного кандидата по Гудаутскому округу №18
За голоса избирателей в Гудаутском округе состязались лидер партии "Айтайра", бывший премьер-министр Леонид Лакербая и экс-прокурор Беслан Таркил.
СУХУМ, 16 мая - Sputnik.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Леонида Лакербая в качестве избранного депутата Народного собрания Абхазии, сообщает
агентство "Апсныпресс".
Выборы в Гудаутском избирательном округе №18 прошли 14 мая на двух участках, по их итогам Леонид Лакербая набрал 55% голосов.
Свои голоса за избранного кандидата отдали 1279 избирателей, за второго кандидата на высокий пост, Беслана Таркил, проголосовали 975 человек.
В голосовании приняли участие 2323 избирателя, явка составила 62,89%.
Выборы в Народное Собрание Абхазии прошли в несколько этапов - первый тур прошел 12 марта, второй - 26 марта. По их результатам, в двух округах в Гудаутском округе №18 и в Маякском округе № 8 было назначено повторное голосование. Выборы в Маякском округе пройдут 28 мая.