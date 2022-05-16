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Заседание Общественного совета при МИД Абхазии открылось в Сухуме
Заседание Общественного совета при МИД Абхазии открылось в Сухуме
На площадке Общественного совета будут представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики. 16.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-16T11:31+0300
2022-05-16T11:31+0300
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СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии открылось в медиацентре МИД в понедельник, 16 мая. Ранее, говоря о необходимости создания Общественного совета, МИД республики отмечал, что народ Абхазии един в стремлении содействовать укреплению независимого абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене. Министерство иностранных дел заявляло, что внешнеполитический курс Абхазии должен служить стимулом для объединения народа республики, и в этом контексте проведение общественных консультаций по выработке стратегии и тактики ведения внешней политики приобретает особую важность.Впервые Общественный совет при МИД был открыт в 2012 году, однако позже прекратил свою работу. В состав совета входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mid-abkhazii-zapretil-realizatsiyu-odnoy-iz-programm-mezhdunarodnoy-organizatsii-1039091288.html
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Заседание Общественного совета при МИД Абхазии открылось в Сухуме
11:31 16.05.2022 (обновлено: 11:39 16.05.2022)
На площадке Общественного совета будут представлены разные мнения по текущим вопросам внешней политики.
СУХУМ, 16 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии открылось в медиацентре МИД в понедельник, 16 мая.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подчеркнул, что заседание приурочено ко Дню создания внешнеполитического ведомства, который отмечается 17 мая.
Ранее, говоря о необходимости создания Общественного совета, МИД республики отмечал, что народ Абхазии един в стремлении содействовать укреплению независимого абхазского государства, защищать и продвигать его суверенные интересы на международной арене.
Министерство иностранных дел заявляло, что внешнеполитический курс Абхазии должен служить стимулом для объединения народа республики, и в этом контексте проведение общественных консультаций по выработке стратегии и тактики ведения внешней политики приобретает особую важность.
Впервые Общественный совет при МИД был открыт в 2012 году, однако позже прекратил свою работу. В состав совета входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники.