https://sputnik-abkhazia.ru/20220513/mid-abkhazii-zapretil-realizatsiyu-odnoy-iz-programm-mezhdunarodnoy-organizatsii-1039091288.html

МИД Абхазии запретил реализацию одной из программ международной организации

МИД Абхазии запретил реализацию одной из программ международной организации

По заявлению МИД, инициативы по вовлечению представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог через проведение совместных тренингов и... 13.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-13T16:25+0300

2022-05-13T16:25+0300

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СУХУМ, 13 мая – Sputnik. Министерство иностранных дел Абхазии приняло решение о прекращении реализации одного из проектов международной неправительственной организации "Движение против голода". Об этом сообщает сайт ведомства.МИД сообщил, в анкете проекта, представленной в ведомство для получения разрешения на его реализацию, была указана неполная информация. Нарушение правил подачи анкет министерство рассматривает как сокрытие достоверных данных.Это касается части проекта, предусматривавшей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурных диалог путем проведения совместных онлайн и офлайн тренингов и семинаров в других странах – в Молдавии, Австрии, Армении."Такого рода инициативы носят исключительно политический характер и направлены на продвижение целей и задач, декларируемых правительством Грузии в опубликованных официальных программах в отношении Абхазии", – говорится в сообщении.Министерство иностранных дел республики призвало НПО соблюдать принцип прозрачности при реализации проектов и не выходить за рамки гуманитарного подхода. Ранее ведомство сообщало, что контроль за деятельностью международных организаций на территории Абхазии будет усилен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/inal-ardzinba-abkhaziya-trebuet-priznaniya-suvereniteta-so-storony-gruzii-1038840423.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220411/takie-obstoyatelstva-nadaraya-o-deyatelnosti-inostrannykh-organizatsiy-v-abkhazii-1038600272.html

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