https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/beschelovechnyy-gumanizm-izbiratelnaya-pamyat-kollektivnogo-zapada-1039130969.html

Бесчеловечный гуманизм: избирательная память коллективного Запада

Бесчеловечный гуманизм: избирательная память коллективного Запада

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, что такое гуманизм и о чем на самом деле стоит задуматься западным странам. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T09:30+0300

2022-05-17T09:30+0300

2022-05-17T09:59+0300

мнение

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/06/1036611120_0:262:3073:1990_1920x0_80_0_0_29a8b723583bd5c514a05c16bb8a14a1.jpg

Наверняка все знают, что в 2003 году США вторглись на территорию Ирака по надуманному предлогу и устроили там самый настоящий ад. Более шестисот тысяч гражданского населения стали жертвой этой агрессии, только детей погибло больше двухсот тысяч. Оправданием этой жестокости стала демонстрация на заседании Совета безопасности ООН маленькой пробирки с каким-то белым порошком, якобы это неопровержимое доказательство того, что режим Саддама Хуссейна изготавливал химическое оружие. Весь "цивилизованный мир Запада" об этом послушно забыл. Как будто этого не было. Как будто это легенда, страшная сказка.Расследовать-то нечегоТакже весь мир забыл, как во время этой оккупации из одного населенного пункта в другой выдвинулась огромная гуманитарная колонна. Женщины, старики, дети, абсолютно мирные люди, которые решили спастись от ужасов войны в более спокойном регионе. Мимо колонны пролетал американский летчик на бомбардировщике. Выискивал цели для поражения. И вот она – отличная и, самое главное, безобидная для самого, мишень! Как потом будут оправдываться власти США, произошла "досадная ошибка", "несогласованность военного командования с гражданскими властями Ирака".Мало того, что летчик ВВС США сам отбомбился по мирной колонне, так он еще и навел остальных стервятников. Простых беженцев утюжили, жгли, расстреливали самолеты и вертолеты 46 минут. Этого короткого промежутка времени хватило, чтобы убить, по самым скромным подсчетам более 70 тысяч человек! Вот где настоящий геноцид! Вот о чем надо напомнить Байдену и его своре в Европе. Но увы, напрочь забыли! Никто даже не пытался инициировать расследование этого вопиющего преступления.Выдавить слезуВот я смотрю очередной брифинг спикера Пентагона Джона Кирби, и меня просто до бешенства довел его артистизм. Он, рассказывая журналистам о "зверствах российских солдат на Украине", попытался даже всплакнуть. Но все его старания были тщетны – слезы так и не пошли. Рискну предположить, что все слезы он выплакал, читая историю своей родины. Рыдал, когда читал о том, как его предки уничтожали индейцев, складывали их черепа в огромные горы, а оставшихся в живых загнали в резервации. Рыдал, когда читал о последствиях ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. Рыдал, когда вспоминал о преследованиях и издевательствах над рабами из Африки. Рыдал, когда вспоминал о бесчинствах армии США во Вьетнаме, о ковровых бомбардировках, о деревушке Сонгми, о выжигании вьетнамцев напалмом. Рыдал о разрушенной натовцами Югославии, о бомбежках непокорной балканской страны боеприпасами с обедненным ураном. Да мне целого тома не хватит, чтобы описать, сколько бед, разрушений, варварства связано с одной страной в мире, которую представляет Кирби. Пусть пытается рыдать.Це Европа!Им кажется, что весь мир забыл об этом, но это не так. И когда Урсулу фон дер Ляйен во время пресс-конференции спросил один из журналистов восточного издания о том самом случае уничтожения гуманитарной колонны и позволил себе сравнить по масштабам с "преступлением против человечности со стороны российской армии в Буче". Она, не особо смутившись и даже не задумавшись, цинично ответила: " Украинцы похожи на нас, на европейцев! И поэтому заслуживают особого внимания!". Оцените ее хладнокровие, ее лицемерие, ее приверженность человеческим ценностям, гуманизму. О чем вообще может рассуждать эта женщина, у которой в голове такие мерила, такая каша?Сопутствующие потериЕдинственный вывод, который я для себя сделал, это то, что не лишена смысла одна инсайдерская информация, которую до этого я считал бурной фантазией блогера. Но невольно начинаешь воспринимать такое предположение всерьез. Оно заключается в том, что войну на Украине спровоцировали, чтобы в Европу хлынули миллионы беженцев из Украины, "так поразительно похожих на европейцев", чтобы хоть как-то приостановить исламизацию Европы. Ведь совершенно очевидно, что лет через двадцать 70-80 процентов европейцев будут составлять мусульмане. Вот и решили циничные европейцы предпринять безотлагательные меры. А что гибнут в братоубийственном конфликте два родственных славянских народа, это издержки, всего лишь "сопутствующие потери".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/kak-rossiya-otreagiruet-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-1039130084.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220427/ot-uotebautistov-slyshu-novye-slova-i-dremuchee-litsemerie-1038831472.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220514/kuda-privedut-evropu-prizyvy-iskorenit-russkiy-mir-1039104573.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

мнение, авторы