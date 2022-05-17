https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/daur-kove-posetil-kabardino-balkariyu-s-rabochey-poezdkoy-1039146338.html

Даур Кове посетил Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой

Даур Кове посетил Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой

Рабочая поездка абхазского министра культуры началась 16 мая с Москвы, в которой Кове встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове посетил Кабардино-Балкарскую республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Минкульта.Кове подчеркнул, что культурные связи между республиками основаны на совместном историческом опыте, дружбе и культурной близости, и культурный диалог служит надежной основой для развития двусторонних отношений.Министр культуры отбыл в Россию с рабочей поездкой 16 мая. В российской столице он встретился с главой министерства культуры Ольгой Любимовой, с которой обсудил ряд проектов в том числе и в сфере кино.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html

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даур кове, культура, абхазия, новости