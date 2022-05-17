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Даур Кове посетил Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой
Даур Кове посетил Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой
Рабочая поездка абхазского министра культуры началась 16 мая с Москвы, в которой Кове встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T20:10+0300
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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Министр культуры Абхазии Даур Кове посетил Кабардино-Балкарскую республику с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Минкульта.Кове подчеркнул, что культурные связи между республиками основаны на совместном историческом опыте, дружбе и культурной близости, и культурный диалог служит надежной основой для развития двусторонних отношений.Министр культуры отбыл в Россию с рабочей поездкой 16 мая. В российской столице он встретился с главой министерства культуры Ольгой Любимовой, с которой обсудил ряд проектов в том числе и в сфере кино.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220407/daur-kove-rasskazal-o-planakh-na-postu-ministra-kultury-1038532127.html
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Даур Кове посетил Кабардино-Балкарию с рабочей поездкой
Рабочая поездка абхазского министра культуры началась 16 мая с Москвы, в которой Кове встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой.
СУХУМ, 17 мая - Sputnik.
Министр культуры Абхазии Даур Кове посетил Кабардино-Балкарскую республику с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба Минкульта.
В ходе поездки он встретился с министром культуры Кабардино-Балкарии Мухадином Кумаховым, с которым обсудил возможность проведения ряда обменных мероприятий.
Кове подчеркнул, что культурные связи между республиками основаны на совместном историческом опыте, дружбе и культурной близости, и культурный диалог служит надежной основой для развития двусторонних отношений.
Министр культуры отбыл в Россию с рабочей поездкой 16 мая. В российской столице он встретился с главой министерства культуры Ольгой Любимовой, с которой обсудил ряд проектов в том числе и в сфере кино.