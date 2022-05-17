https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/den-osnovaniya-mid-abkhazii-ispolnilos-29-let-1039146685.html

День основания: МИД Абхазии исполнилось 29 лет

День основания: МИД Абхазии исполнилось 29 лет

МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания, ведомство было создано распоряжением первого президента Абхазии 17 мая 1993 года. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T20:45+0300

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В этот знаменательный день министр иностранных дел Абхазии с 1993 по 1994 год Сократ Джинджолия в эфире радио Sputnik рассказал об истории создания внешнеполитического ведомства и наиболее актуальных вопросах сегодняшней повестки.SputnikКак создавался МИДМинистерство иностранных дел Абхазии создавалось в сложный период новейшей истории республики – шла Отечественная война. Необходимость создания ведомства была совершенно очевидной – необходимо было объяснять миру, что на самом деле происходит в Абхазии, говорит Сократ Джинджолия.Продолжая свою мысль, Джинджолия отметил, что становление дипломатической школы Абхазии шло нелегко, в республике не было специалистов в этой области, никто не заканчивал подходящие университеты."Мы учились на практике, вынуждены были вести переговоры, отстаивать интересы республики. Все это понуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии, и, пусть это будет нескромно сказано, но нам это удалось. Наиболее активный период деятельности пришелся на послевоенный период, шли переговоры по грузино-абхазскому урегулированию под эгидой Организации Объединенных Наций", - поделился он воспоминаниями.На очередных переговорах по урегулированию конфликта в Нидерландах, абхазскую делегацию встречали представители Организации Непредставленных Народов и Наций, в которую входила Абхазия."Генеральный секретарь этой организации очень беспокоился, чтобы все встречи прошли хорошо. Собралось огромное количество журналистов, он с волнением наблюдал за тем, что будет. Прошла пресс-конференция и он сказал, если они все разойдутся это значит, вы никому не интересны. А если кто-то останется и захочет взять интервью - вот это будет дело. И никто не ушел, все остались. Один из журналистов написал, что они ожидали увидеть бородатого командира повстанческого отряда, а с ними говорил обыкновенный дипломат", - заметил Сократ Джинджолия.Абхазия в свете спецоперации на УкраинеСократ Джинджолия оценил специальную военную операцию российских войск на Украине и угрозы, которые могут относиться к Абхазии. Он полагает, что события происходящие там связаны с дальнейшей судьбой мира, и Абхазии в том числе."Украина и Запад хотели бы подтолкнуть Грузию, Молдавию к попытке возвращения утерянных территорий. Это вынуждает нас быть более внимательными, готовиться ко всяким событиям, быть, что называется, начеку. Мы хоть и понимаем, что тут расположена российская база, есть российские пограничники, но и нам самим надо быть готовыми к тому, чтобы защищать себя", - уверен он.Несмотря на то, что опасность существует, Джинджолия полагает, что Грузия не решится на военные действия, поскольку это может быть губительным для нее. Главное направление политики Грузии – вступить в Североатлантический альянс, но ей не выгодно окончательно портить с таким могущественным соседом как Россия, считает эксперт.Что касается договора о ненападении, который Абхазия предлагает Грузии на протяжении долгих лет, и от которого грузинские дипломаты отказываются, перспектив того что соседнее государство ее подпишет на данный момент не существует, уверен Сократ Джинджолия.Говоря о абхазо-российских отношениях, он подчеркнул, что наиболее важный вопрос двустороннего сотрудничества – это создание единого экономического пространства."Об этом сказано в документе и 2009 и 2014 года. Единое экономического пространства предполагает принятие многих законов, для того, чтобы экономики Абхазии и России стыковались, чтобы не возникали большие вопросы на границе. Очень много важных вопросов решается с помощью общего экономического пространства", - подчеркнул Джинджолия.Отмечая возможность дальнейшего признания независимости Абхазии международным сообществом, Сократ Джинджолия заметил, что этот вопрос имеет хорошие перспективы. По его мнению, после окончания специальной военной операции на Украине, более не будет однополярного мира, что будет выгодно, в том числе, и Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/takie-obstoyatelstva-dzhindzholiya-ob-istorii-mid-abkhazii--1039140282.html

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