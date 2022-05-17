https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/detische-voyny-kak-sozdavalsya-mid-abkhazii-1039148493.html
"Детище" войны: как создавался МИД Абхазии
"Детище" войны: как создавался МИД Абхазии
МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. Ведомство создавалось в сложный период – шла война, и было необходимо объяснять миру, что на самом деле... 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T21:18+0300
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В эфире радио Sputnik Сократ Джинджолия, который находился в должности министра иностранных дел Абхазии с 1993 по 1994 год, рассказал о том, в каких условиях создавалось ведомство."За эти 29 лет Абхазия прошла большой путь. хотя исторически это небольшой отрезок времени, но республика из самопровозглашенной, вышедшей из войны стала независимым государством", - подчеркнул он.Продолжая свою мысль Джинджолия отметил, что становление дипломатической школы Абхазии пришлось на трудный период - в республике не было специалистов в этой области, никто не заканчивал подходящие университеты."Мы учились на практике, вынуждены были вести переговоры, отстаивать интересы республики. Все это понуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии, и, пусть это будет нескромно сказано, но нам это удалось", - поделился он воспоминаниями.В нынешних же условиях, заметил Джинджолия, перед Абхазией стоят серьезные вызовы. Возможно, Грузия не решится возобновлять военные действия, опасаясь прямого столкновения с Россией, но Абхазии все равно нужно думать о том, как обезопасить себя.
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видео, мультимедиа, мид абхазии, видео
"Детище" войны: как создавался МИД Абхазии
МИД Абхазии отмечает 29 лет со дня основания. Ведомство создавалось в сложный период – шла война, и было необходимо объяснять миру, что на самом деле происходит в Абхазии.
В эфире радио Sputnik
Сократ Джинджолия, который находился в должности министра иностранных дел Абхазии с 1993 по 1994 год, рассказал о том, в каких условиях создавалось ведомство.
"За эти 29 лет Абхазия прошла большой путь. хотя исторически это небольшой отрезок времени, но республика из самопровозглашенной, вышедшей из войны стала независимым государством", - подчеркнул он.
Продолжая свою мысль Джинджолия отметил, что становление дипломатической школы Абхазии пришлось на трудный период - в республике не было специалистов в этой области, никто не заканчивал подходящие университеты.
"Мы учились на практике, вынуждены были вести переговоры, отстаивать интересы республики. Все это понуждало нас как можно быстрее овладевать наукой дипломатии, и, пусть это будет нескромно сказано, но нам это удалось", - поделился он воспоминаниями.
В нынешних же условиях, заметил Джинджолия, перед Абхазией стоят серьезные вызовы. Возможно, Грузия не решится возобновлять военные действия, опасаясь прямого столкновения с Россией, но Абхазии все равно нужно думать о том, как обезопасить себя.