https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/glava-mid-abkhazii-pozdravil-sotrudnikov-s-godovschinoy-obrazovaniya-vedomstva-1039133247.html

Глава МИД Абхазии поздравил сотрудников с годовщиной образования ведомства

Глава МИД Абхазии поздравил сотрудников с годовщиной образования ведомства

Министерство иностранных дел Абхазии было создано 17 мая 1993 года постановлением, подписанным первым президентом республики Владиславом Ардзинба. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T10:14+0300

2022-05-17T10:14+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил коллектив с 29-й годовщиной образования абхазского МИД, сообщает медиацентр ведомства.Ардзинба добавил, что главная задача министерства – защита и отстаивание государственных интересов, и совместными усилиями коллектив ведомства сможет достичь важных для страны результатов.С годовщиной образования МИД поздравила и заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что Абхазию и Россию связывают дружеские отношения и активное взаимодействие в разных сферах, в том числе и во внешней политике. Кузнецова отметила, что особенно ценны те проекты, что направлены на укрепление сотрудничества между молодежью двух стран и выразила уверенность в том, что межгосударственное взаимодействие будет крепнуть и в дальнейшем.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/situatsiya-v-mire-i-interesy-abkhazii-chto-obsudili-na-obschestvennom-sovete-pri-mid-1039129031.html

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новости, инал ардзинба, мид абхазии