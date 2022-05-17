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Глава МИД Абхазии поздравил сотрудников с годовщиной образования ведомства
Глава МИД Абхазии поздравил сотрудников с годовщиной образования ведомства
Министерство иностранных дел Абхазии было создано 17 мая 1993 года постановлением, подписанным первым президентом республики Владиславом Ардзинба. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил коллектив с 29-й годовщиной образования абхазского МИД, сообщает медиацентр ведомства.Ардзинба добавил, что главная задача министерства – защита и отстаивание государственных интересов, и совместными усилиями коллектив ведомства сможет достичь важных для страны результатов.С годовщиной образования МИД поздравила и заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что Абхазию и Россию связывают дружеские отношения и активное взаимодействие в разных сферах, в том числе и во внешней политике. Кузнецова отметила, что особенно ценны те проекты, что направлены на укрепление сотрудничества между молодежью двух стран и выразила уверенность в том, что межгосударственное взаимодействие будет крепнуть и в дальнейшем.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/situatsiya-v-mire-i-interesy-abkhazii-chto-obsudili-na-obschestvennom-sovete-pri-mid-1039129031.html
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Глава МИД Абхазии поздравил сотрудников с годовщиной образования ведомства

10:14 17.05.2022 (обновлено: 10:44 17.05.2022)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Министерство иностранных дел Абхазии было создано 17 мая 1993 года постановлением, подписанным первым президентом республики Владиславом Ардзинба.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба поздравил коллектив с 29-й годовщиной образования абхазского МИД, сообщает медиацентр ведомства.

"Дипломатическая школа Республики формировалась в условиях войны и сложного для всей страны периода. За эти годы коллектив министерства стал профессиональной командой, которая последовательно отстаивает и защищает интересы государства, реализует его внешнеполитический курс", – говорится в поздравлении.

Ардзинба добавил, что главная задача министерства – защита и отстаивание государственных интересов, и совместными усилиями коллектив ведомства сможет достичь важных для страны результатов.
С годовщиной образования МИД поздравила и заместитель председателя Госдумы России Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что Абхазию и Россию связывают дружеские отношения и активное взаимодействие в разных сферах, в том числе и во внешней политике.
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Кузнецова отметила, что особенно ценны те проекты, что направлены на укрепление сотрудничества между молодежью двух стран и выразила уверенность в том, что межгосударственное взаимодействие будет крепнуть и в дальнейшем.
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