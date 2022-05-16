https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/situatsiya-v-mire-i-interesy-abkhazii-chto-obsudili-na-obschestvennom-sovete-pri-mid-1039129031.html

Ситуация в мире и интересы Абхазии: что обсудили на Общественном совете при МИД

Ситуация в мире и интересы Абхазии: что обсудили на Общественном совете при МИД

Заседание Общественного совета при Министерстве иностранных дел Абхазии состоялось в медиацентре МИД республики в понедельник 16 мая. 16.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-16T19:35+0300

2022-05-16T19:35+0300

2022-05-16T19:57+0300

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О том, какие вопросы обсуждались на встрече, и какие мнения прозвучали, читайте в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikВ преддверии значимой датыНа заседании Общественного совета при МИД были затронуты вопросы стратегической безопасности в Южном Кавказе в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине, актуальные аспекты абхазо-российских межгосударственных отношений, обеспечения условий для участия Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, выстраивание взаимодействия с Белоруссией.Кроме того, участники совета обсуждали деятельность агентств ООН и международных неправительственных организаций на территории Абхазии, отношения с Грузией, работу в рамках формата Женевских дискуссий.Открывая встречу, министр иностранных дел страны Инал Ардзинба напомнил, что 17 мая – это день образования МИД республики, и добавил, что заседание Общественного совета специально приурочили к этой дате.Во время приветственного слова Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба, отметил, что сегодня перед Абхазией стоят испытания, как всегда было на протяжении всей истории страны."Мы живем в эпоху серьезных, глобальных перемен, идет борьба за переустройство мировой системы. И всякая борьба, которая происходила в обозримой истории человечества, всякая борьба за переустройство всегда затрагивала и Абхазию. В конечном итоге, это всегда оборачивалось для нас большими жертвами и проблемами. Будем надеяться, что сегодня дело до этого не дойдет", - подчеркнул он.Шамба добавил, что то, что происходит на Украине - это, в том числе, борьба Абхазии, так как от того, как там будут складываться ситуация, во многом зависит и судьба республики."Но не только наша судьба. От этого зависит и судьба всего мира, потому что, как я сказал, мы живем в эпоху глобальных перемен. Надеюсь, что и в этой борьбе мы достойно себя проявим, и наша абхазская дипломатия, во всяком случае, на сегодняшний день мы проводим правильную линию", - заметил Секретарь Совбеза.Лейла Тания, директор абхазского агентства Черноморско-кавказского развития и общественный деятель, особо подчеркнула, что безопасность республики во многом зависит от ситуации в России – стратегического союзника Абхазии."Со своей стороны, Абхазия выполнила свои союзнические обязательства перед Россией и всячески старается помочь ей в такой сложной ситуации. Последние кризисы, которые мы наблюдали - это вторая карабахская война, ситуация, которая сложилась на Украине, специальная военная операция. Все эти последние события высветили какие-то важные, актуальные вещи для нас в Абхазии", - сказала она."Мы видим, что в тех дискуссиях, которые проходят между Россией и ее оппонентами, большое значение придается тому, что исторические границы, которые расчерчивались в советский период, и после распада СССР, были во многих случаях необоснованными", - заявила эксперт.Продолжая тему специальной военной операции, Инал Ардзинба напомнил о том, что президент республики Аслан Бжания подписал указы о признании ДНР и ЛНР и добавил, что для дальнейшего развития межгосударственных отношений готовится подписание соглашения о двойном гражданстве, которое состоится в ближайшее время."Эта работа выходит на финальный этап. Также у нас идет активная работа по упрощению перехода на российско-абхазской границе и по линии Белоруссии", - сказал Ардзинба.ООН в плену у СШАПо поводу ситуации на Украине свое мнение высказал и член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия."Международное право отошло на второй план, организация ООН с ее уставом служит интересам определенных кругов, известных западных кругов. Организация Объединенных Наций находится, по существу, в плену США, туда попасть просто невозможно. Сейчас, как бы это ни звучало, вопросы решаются там, при проведении специальной военной операции. Исход операции определит, во многом, соотношение сил и те изменения, которые произойдут после. А они обязательно произойдут, не может одна страна командовать всем миром", - уверен он."Может быть, она чаще всего оказывалась жертвой событий. Но все равно без того, чтобы в Абхазии происходили серьезные потрясения, не обходилось", - заметил Шамба.Благоприятные итоги специальной военной операции на Украине могут открыть новые возможности для Абхазии, считает он."Абхазия может стать хабом, для того, чтобы в Россию могли поступать товары, которые находятся под санкциями. При нашем правильном подходе мы можем извлечь пользу из всей этой ситуации. В целом конечно у многих есть обеспокоенность в связи с тем, что происходит, как поведет себя Грузия, мы видим, что Украина подталкивает ее к открытию второго фронта. Мы видим заявления руководителей Грузии, премьер-министра Гарибашвили о том, что Грузия не намерена открывать второй фронт и развязывать войну, но это не дает нам гарантии безопасности. Ситуация может обернуться по-всякому, здесь надо быть конечно готовыми ко-всему", - заметил Шамба.Женевский формат и международные организацииНа заседании Общественного совета говорили и о международных организациях, работающих в республике, а также об отношениях с Грузией и Женевских дискуссиях, которые были приостановлены по инициативе западных стран."Международные организации, действующие на территории Республики Абхазия, они практически все имеют офисы в Тбилиси. И некоторые проекты, а может быть большинство, соответствуют грузинским программам развития, по крайней мере с содержательной точки зрения", - сказал глава МИД Инал Ардзинба.Международные организации не должны вмешиваться во внутренние дела Абхазии – это основной принцип. "Все остальные гуманитарные дела мы поддерживаем, это совершенно нормально. С точки зрения международных организаций мы недавно предложили тему изменение климата, очень важная тема – международный тренд, мы предлагаем активно взаимодействовать международные организации", - заметил он.Кроме того, Ардзинба подчеркнул, что на сегодняшний день общения между Абхазией и Грузией нет."Грузия - это государство совершившее военную агрессию, мы это прекрасно понимаем и помним. Хотя мы - молодые люди, мы знаем историю и общаемся со старшими. А с точки зрения разного рода механизмов - они тоже находятся на паузе. Это и Женева, и остальные механизмы. Конечно, здесь мы находимся на контакте с нашими российскими коллегами, которые тоже принимают активное участие на Женевской площадке. На данный момент не по инициативе Абхазии и России Женевские дискуссии приостановлены. А именно - по инициативе западных государств", - заявил руководитель внешнеполитического ведомства республики.Также он выразил недоверие грузинской стороне, которая отказывается открывать второй фронт против России. Он призвал ориентироваться не на слова, а на конкретные действия и призвал наблюдать за тем, какие шаги будет предпринимать Грузия.Вопросы климатаГлава МИД Абхазии Инал Ардзинба пояснил почему Абхазия решила присоединиться к Парижскому соглашению по климату.Говоря об изменении климата в глобальном масштабе, председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава подчеркнул, что это проблема, о которой говорят ученые во всем мире. "Для нас было бы очень важно присоединиться к этой конвенции, поскольку тем самым мы бы имидж нашей страны был бы поддержан", - заметил ученый.Это мнение поддержал и директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. "Предстоящая ратификация документа – присоединение к Парижскому соглашению по изменению климата, для Абхазии имеет значение в том смысле, что это одна из опций, которая дает Абхазии заявить о себе на международной арене. Это очень актуальный вопрос, который ни одна страна в мире не может обойти", - подчеркнул Дбар.Свидетельством климатических изменений является и то, что за прошлый год, объем выпавших осадков в республике составил 3005 миллиметров."Если брать по отношению к 20-25-летнему предшествующему периоду, это в два раза больше. Плюс возрастают паводки на реках со всеми негативными, катастрофическими событиями. Все эти вещи в высшей степени актуальные, если брать один такой аспект", - сказал директор Института экологии.Также на заседании совета говорили о важности информационной безопасности республики, и о тех шагах, которые следует предпринять для защиты интересов Абхазии в этой области.В состав Общественного совета при МИД входят эксперты в сфере внешней политики, государственные деятели с опытом внешнеполитической работы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, журналисты-международники. На площадке совета они будут обсуждать актуальные вопросы международной повестки и аспекты внешней политики Абхазии.

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