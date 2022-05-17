https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/lavrov-posmotrim-kak-nato-budet-ispolzovat-finlyandiyu-i-shvetsiyu-i-sdelaem-vyvody-1039136455.html

Лавров: посмотрим, как НАТО будет использовать Финляндию и Швецию, и сделаем выводы

Лавров: посмотрим, как НАТО будет использовать Финляндию и Швецию, и сделаем выводы

Ранее власти двух северных стран – Швеции и Финляндии, заявили о решении пополнить ряды государств Североатлантического альянса. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T12:05+0300

2022-05-17T12:05+0300

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сергей лавров

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Министр иностранных дел России заявил, что Москва посмотрит на то, как шведские и финские территории будут использоваться НАТО, и будет "делать выводы", сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра во время федерального просветительского марафона "Новые горизонты"."Очевидно, тут даже, по-моему, нет смысла особо на этом заострять внимание, что наши натовские коллеги под водительством США, которые подмяли под себя весь Запад, это сейчас уже всем очевидно, грубейшим образом нарушили как обязательства не укреплять свою безопасность за счет других, так обязательства не допускать, чтобы какая-либо одна организация, в данном случае НАТО, не претендовала на ведущие позиции, диктуя свою волю всем остальным", – рассказал министр.Лавров подчеркнул, что "безудержное" расширение НАТО на восток стало результатом линии поведения западных стран.Также министр добавил, что Запад хочет затянуть российско-украинские переговоры для того, чтобы "измотать и утомить" Россию, поэтому надежда на то, что перевод разговора на уровень Вашингтона и Лондона что-то изменит, отсутствует.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в альянс не создает непосредственной угрозы для России, но размещение на территории этих стран военной инфраструктуры альянса вызовет "ответную реакцию" Москвы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/kak-rossiya-otreagiruet-na-vstuplenie-finlyandii-i-shvetsii-v-nato-1039130084.html

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сергей лавров, нато, в мире, новости