https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/minoborony-rossii-nazvalo-kolichestvo-boevikov-s-azovstali-sdavshikhsya-v-plen-1039137264.html

Минобороны России назвало количество боевиков с "Азовстали", сдавшихся в плен

Минобороны России назвало количество боевиков с "Азовстали", сдавшихся в плен

После освобождения Мариуполя на территории металлургического завода "Азовсталь" оказались заблокированными остатки нацбатальона и иностранные наемники. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T12:30+0300

2022-05-17T12:30+0300

2022-05-17T13:04+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. 16 мая началась сдача в плен боевиков националистического батальона "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, всего оружие сложили 265 человек, сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщило, что российская армия нанесла высокоточные удары ракетами морского базирования "Калибр" и уничтожила личный состав украинских резервных формирований и также партии иностранного вооружения и военной техники американского и европейского производства. Кроме того, ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.Российские ракеты воздушного базирования также поразили два пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уничтожив таким образом 470 националистов и выведя из строя 68 единиц военной техники.Помимо этого, в Харьковской области была уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран.Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники и также три склада боеприпасов, а российские ракетные войска нанесли удары по шести пунктам управления, 224 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 12 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях, четырем батареям РСЗО БМ-21 "Град" и двум радиолокационным станциям обнаружения воздушных целей.*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело

https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/rossiya-sbila-ukrainskiy-su-24-v-rayone-ostrova-zmeinyy-1039119450.html

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