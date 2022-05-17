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Минобороны России назвало количество боевиков с "Азовстали", сдавшихся в плен
Минобороны России назвало количество боевиков с "Азовстали", сдавшихся в плен
После освобождения Мариуполя на территории металлургического завода "Азовсталь" оказались заблокированными остатки нацбатальона и иностранные наемники. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T12:30+0300
2022-05-17T12:30+0300
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. 16 мая началась сдача в плен боевиков националистического батальона "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, всего оружие сложили 265 человек, сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщило, что российская армия нанесла высокоточные удары ракетами морского базирования "Калибр" и уничтожила личный состав украинских резервных формирований и также партии иностранного вооружения и военной техники американского и европейского производства. Кроме того, ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.Российские ракеты воздушного базирования также поразили два пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уничтожив таким образом 470 националистов и выведя из строя 68 единиц военной техники.Помимо этого, в Харьковской области была уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран.Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники и также три склада боеприпасов, а российские ракетные войска нанесли удары по шести пунктам управления, 224 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 12 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях, четырем батареям РСЗО БМ-21 "Град" и двум радиолокационным станциям обнаружения воздушных целей.*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело
https://sputnik-abkhazia.ru/20220516/rossiya-sbila-ukrainskiy-su-24-v-rayone-ostrova-zmeinyy-1039119450.html
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Минобороны России назвало количество боевиков с "Азовстали", сдавшихся в плен
12:30 17.05.2022 (обновлено: 13:04 17.05.2022)
После освобождения Мариуполя на территории металлургического завода "Азовсталь" оказались заблокированными остатки нацбатальона и иностранные наемники.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik.
16 мая началась сдача в плен боевиков националистического батальона "Азов"* и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, всего оружие сложили 265 человек, сообщает
Министерство обороны России.
"За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи направлены для лечения в больницу города Новоазовск Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
Минобороны сообщило, что российская армия нанесла высокоточные удары ракетами морского базирования "Калибр" и уничтожила личный состав украинских резервных формирований и также партии иностранного вооружения и военной техники американского и европейского производства.
Кроме того, ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены резервы противника, завершавшие боевое слаживание на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.
Российские ракеты воздушного базирования также поразили два пункта управления и узел связи, 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, уничтожив таким образом 470 националистов и выведя из строя 68 единиц военной техники.
Помимо этого, в Харьковской области была уничтожена тяговая электроподстанция, обеспечивавшая доставку на Донбасс вооружения и военной техники из США и западных стран.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены девять пунктов управления, 93 района сосредоточения живой силы и военной техники и также три склада боеприпасов, а российские ракетные войска нанесли удары по шести пунктам управления, 224 районам сосредоточения живой силы и военной техники, 12 артиллерийским и минометным батареям на огневых позициях, четырем батареям РСЗО БМ-21 "Град" и двум радиолокационным станциям обнаружения воздушных целей.
*Против боевиков "Азова" в России возбуждено уголовное дело