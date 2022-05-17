https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/otelery-chernomorskikh-kurortov-rossii-nachali-snizhat-tseny-1039130781.html

Отельеры черноморских курортов России начали снижать цены

Отельеры черноморских курортов России начали снижать цены

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 19 мая. При этом авиакомпании отменяют рейсы на указанных направлениях... 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T08:50+0300

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik. Приостановки полетов в аэропорты юга России вынудили владельцев отелей на российских черноморских курортах пойти на снижение цен, сообщает Ассоциация туроператоров России.Падение турпотока коснулось даже Сочи, аэропорт которого открыт и функционирует – спрос на майский отдых там снизился на 10%. Причины две – из-за проведения военной спецоперации длительность перелета из Москвы увеличилась в два раза, а цены на авиабилеты выросли на треть.На других черноморских курортах ситуация хуже – в условиях отсутствия авиасообщения туристы не хотят тратить дни отпуска на путешествие в поезде, особенно из отдаленных регионов. Самой сложной стала ситуация с Крымом. Серьезное падение спроса, по разным оценкам, от 40-45% до 80-85%, объясняется близостью полуострова к зоне боевых действий. Волнуют туристов и поездки в области, в которых объявлен повышенный уровень террористической опасности.По словам экспертов, цены отели на черноморском побережье, в том числе и в Абхазии, уже начали снижаться из-за небольшого количества туристов и низкой глубины бронирования. Особенно это касается сегмента двух или трех звезд. Это приводит в равновесие рынок, цены на котором два месяца назад увеличились на 15-20%. Туроператоры добавили, что если ситуация с закрытием аэропортов сохранится до конца июня, то массового отложенного спроса на вторую половину лета можно будет уже не ждать. Относительно стабильной экспертам видится только ситуация в Сочи, поскольку туда выполняются рейсы из всех крупных городов страны и есть выбор объектов премиум-класса, спрос на которые стабилен.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220506/ator-dal-rasklad-po-tsenniku-na-letniy-otdykh-v-novykh-otelyakh-abkhazii-1038993792.html

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