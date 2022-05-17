https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/posolstvo-rossii-v-abkhazii-pozdravilo-inala-ardzinba-s-dnem-osnovaniya-mid-1039148162.html

Посольство России в Абхазии поздравило Инала Ардзинба с днем основания МИД

Посольство России в Абхазии поздравило Инала Ардзинба с днем основания МИД

Внешнеполитическое ведомство было создано в тяжелое для страны время - 17 мая 1993 года, когда на территории Абхазии еще шла война. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-17T21:32+0300

2022-05-17T21:32+0300

2022-05-17T21:32+0300

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СУХУМ, 17 мая - Sputnik. Временный поверенный в делах России в Абхазии Максим Литвинов поздравил главу внешнеполитического ведомства республики Инала Ардзинба с праздничной датой - днем основания МИД, сообщает посольство России."В этих условиях Российская Федерация, первой признав суверенитет Республики Абхазия, намерена прикладывать дальнейшие усилия для того, чтобы наш союзник стал полноправным членом международного сообщества", - говорится в послании.Литвинов пожелал сотрудникам МИД плодотворной работы и успехов в отстаивании национальных интересов Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/den-osnovaniya-mid-abkhazii-ispolnilos-29-let-1039146685.html

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