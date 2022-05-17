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Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как юго-восточный отрог антициклона с северо-запада, так и атлантический циклон. 17.05.2022, Sputnik Абхазия
2022-05-17T16:23+0300
2022-05-17T16:23+0300
2022-05-17T16:24+0300
погода в абхазии
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СУХУМ, 17 мая – Sputnik.18 мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 мая
16:23 17.05.2022 (обновлено: 16:24 17.05.2022)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как юго-восточный отрог антициклона с северо-запада, так и атлантический циклон.
СУХУМ, 17 мая – Sputnik.18 мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.