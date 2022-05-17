https://sputnik-abkhazia.ru/20220517/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-18-maya-1039140940.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 18 мая

Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать как юго-восточный отрог антициклона с северо-запада, так и атлантический циклон. 17.05.2022, Sputnik Абхазия

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погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 17 мая – Sputnik.18 мая в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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2022

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

погода в абхазии